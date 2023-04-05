Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 17:24

Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final gibi maç... Galatasaray ve Başakşehir, Nef Stadı'nda yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Aslan'ın ligde 7-0 kazandığı sansasyonel maçtan sonraki bu ilk kapışmada, tribünlerin tamamına yakını dolu olacak. Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde.

Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar... 
Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-Başakşehir maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar

Okan Buruk çifte şampiyonluk, Emre Belözoğlu rövanşı istiyor

Daha önce Aksihar'ı çalıştırdığı dönemde Türkiye Kupası'nı kazanan Aslan'ın hocası Okan Buruk, çifte şampiyonluk hedefiyle yola kazasız devam etmenin hesapları içinde. Emre Belözoğlu ise hem 7-0'ın rövanşını alıp üzerindeki stresi atmayı hem de teknik adamlık kariyerindeki ilk kupa hedefi doğrultusunda sonuna kadar ilerlemeyi istiyor.

2. kez rakip oluyorlar


Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.

2016-2017 sezonunda kazanan Başakşehir

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden Turuncu Lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.

Zaniolo ilk 11'e

Nef Stadı'nda çıktığı 2 maçta da 1'er gol atarak, kazanılan 6 puanda büyük rol oynayan Zaniolo, ilk kez bugünkü kupa mücadelesinde ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray çeyrek finale nasıl geldi?

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. SarıKırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Başakşehir çeyrek finale nasıl geldi?

Başakşehir ise kupada 5. turda Göztepe'yi 3-1 ve son 16 turunda da Karagümrük'ü penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.
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