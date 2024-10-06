Haber Tarihi: 06 Ekim 2024 15:18 - Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 15:18

Galatasaray-Alanyaspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan ve 1 maçta da berabere kalan Galatasaray'ın mağlubiyeti bulunmuyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Alanyaspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamayan ve son maçta Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor'u yenmek ve moral bulmak istiyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 19 PUANLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.

Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.
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