Rade Krunic: ''Fenerbahçe'yi çok istedim''

Sabırsızlıkla bu anı beklediğini dile getiren oyuncu, ''Burada olduğum için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım.'' dedi.

3 ''DZEKO GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ''

Dzeko ile konuştuğunu belirten Boşnak oyuncu, ''Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum.'' sözlerini sarf etti.

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