Fırat Bozfırat kimdir? KRT'nin yeni sahibi oldu

Yaklaşık 300 bin dolar kapora ücreti ödeyen kanalın yeni sahibi Fırat Bozfırat. Bozfırat, Mustafa Sarıgül'ün yakınındaki bir isim. Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkan yardımcısıydı.Veryansın Tv'nin haberine göre Abdurrahman Emir Sarıgül'e yakınlığı ile bilinen Fırat Bozfırat'ın cumaya kadar satış için bir hamle yapmaması sonrası KRT TV'nin eski yönetiminin 'Cuma günü son gün, kaporanız yanar, devrin yapılması gerekiyor' dediği, bunun üzerine devrin gerçekleştiği öğrenildi.Ali Fırat Atabaş ve KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut'un bugün çalışanlara açıklama yaptığı öğrenildi. Gün içinde de yeni patronların kanala gelerek çalışanlarla tanışacağı belirtildi.Veryansın Tv'ye göre kanalın satışı borçlar karşılığı gerçekleşti. Kanalın yaklaşık 3 buçuk milyon dolar borcunun olduğu iddia edilirken, satıştan çok az miktar da kanalın eski sahiplerine kalacak.Kanalın el değiştirmesi sonrası KRT TV'de çalışan yaklaşık 70 kişinin akıbeti de merak konusu. Bu konuda da eski yönetimin yeni yönetime bilgi verdiği, çalışan ekibin iyi bir ekip olduğunu söylediği öğrenildi. Çalışanların büyük bir kısmının da bu satış sonrası kanaldan ayrılmayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.Gaziantepli, mimar. Türkiye Değişim Partisi"nde Sosyal Politikalar ve Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yaptı.2022 yılında Yeşim Yılmaz ile dünya evine girdi.Yıllar önce Hande Yener'in evini tasarladıOğulcan Engin'in yeni iş merkezini de tasarladı