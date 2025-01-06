Ferdi Tayfur ve Necla Nazır neden ayrıldı?

Necla Nazır, kariyerinin zirvesindeyken 1979 yılında "Çeşme" adlı filmde Ferdi Tayfur ile başrolü paylaşmış ve bu projeyle aralarındaki aşk başlamıştı. Ancak yıllar sonra ilişkilerinde yaşanan ayrılık ve ihanet iddiaları, dönemin magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Tayfur'un vefat haberiyle birlikte, Nazır'ın geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Ferdi Tayfur Necla Nazır'dan neden ayrıldı?

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır, Türk sinema ve müzik dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biriydi. Ancak 30 yıl süren birliktelikleri, Tayfur'un başka bir kadına aşık olduğunu itiraf etmesiyle sona erdi. Nazır, 2009 yılında yaptığı bir açıklamada, ayrılığın kendisi için büyük bir şok olduğunu ifade etmişti. Ferdi Tayfur'un 15 yıl boyunca başka bir kadınla ilişki yaşadığını gazetelerden öğrenen Nazır, bu durumu ihanet olarak nitelendirdi ve ayrılık kararını aldı. Ayrılığın en büyük sebebi olarak Tayfur'un sadakatsizliği ve bu ilişkiyi yıllarca gizlemesi gösteriliyor.

Necla Nazır, kariyerinin zirvesindeyken 1979 yılında Ferdi Tayfur ile "Çeşme" adlı filmin setinde tanıştı ve aralarında bir aşk başladı. Bu birlikteliklerinden bir kızları dünyaya geldi. Ancak ilişkileri boyunca evlenmeyen çift, 30 yıl süren birlikteliğin ardından ayrıldı. Nazır, Ferdi Tayfur uğruna kariyerine ara verdiğini ancak bu süreçte yaşadığı ihanetin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. Ayrılık sonrasında ise Necla Nazır, kendi ayakları üzerinde durmayı başardı ve yaşadığı acıları geride bıraktığını ifade etti.

Necla Nazır, hayat arkadaşı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti. Türk müziğinin efsane ismi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, sevenleri yağmura aldırış etmeden bir araya geldi ve unutulmaz şarkılarını söyleyerek ona veda etti.

Gasilhanede gözyaşlarına boğulan Tuğçe Tayfur, babasıyla yaşadığı kırgınlığa rağmen duygusal anlar yaşadı ancak cenaze törenine katılmadı.

Tayfur'un mücadelelerle dolu yaşam hikayesi ve sevenlerinde bıraktığı derin iz, törende bir kez daha ortaya çıktı.