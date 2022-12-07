Fenerbahçe Spor Okulları'ndan 44 sporcu lisanslandı

Fenerbahçe Spor Okulları'ndan 44 sporcunun bu yıl, kulübün altyapılarına katıldığı bildirildi.



Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gençleriyle, kulüp altyapıları arasında köprü görevi gören ve her yıl önemli sporcuların kulübe katılmasına vesile olan Fenerbahçe Spor Okulları'ndan 44 sporcunun 2022 yılı itibarıyla altyapılara katıldığı aktarıldı.



Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2012'de kurulduğu, kurulduğu yıldan bu yana sporu küçük yaşlardan itibaren çocuklara bir yaşam biçimi olarak benimsettiği, çocukları spor bilincine sahip birer birey haline getirmeyi amaçladığı, kulüp ile milli takımlara sporcu kazandırma hedefiyle faaliyetlerine devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, okulun, futbolda 19, basketbolda 7, voleybolda 11, yüzmede 6 ve masa tenisinde de 1 olmak üzere toplamda 44 sporcuyu kulübün altyapılarına kazandırdığı vurgulandı.



Altyapılarda 195 aktif sporcu



Açıklamada, Türkiye'de 40 şehir ile Almanya'nın Dortmund, Azerbaycan'ın Bakü ve Kazakistan'ın Almatı kentlerinde futbol, basketbol, voleybol, yüzme, yelken, atletizm, masa tenisi, boks, cimnastik ve kürek branşlarında faaliyet gösteren ve kulübün "sporcu fabrikası" olma kimliğine önemli katkılar sunan Fenerbahçe Spor Okulları çatısı altındaki 200'ü aşkın spor okulunun kulübe kazandırdığı 195 sporcunun, aktif olarak altyapılarda spor hayatlarını sürdürdüğü de ifade edildi.





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