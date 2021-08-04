Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev!

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev!
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04 Ağustos 2021 09:42
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi sınavlarından birine bugün çıkacak.

Oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı- lacivertliler, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.

Kanarya, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı son Ukrayna Şampiyonu ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Kanarya, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı son Ukrayna Şampiyonu ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Grip olan Rumen hoca Lucescu'nun yerine takımın başında yardımcısı olacak.

TRT Spor'dan yayınlanacak bu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Kiev'e karşı yeni sezonda oynatmak istediği 3-4-2-1'lik sistem ile sahaya çıkacak olan Portekizli hoca için bu karşılaşma ideal 11'i konusunda belirleyici olacak.


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