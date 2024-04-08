Fenerbahçe neden çekildi? Fenerbahçe Galatasaray neden yarıda kaldı?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi.Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray ilk 11'inde bulunan oyuncular ve yedek oyuncular antrenman maçı yapmaya başladı.Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.Ardından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak.Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.Fenerbahçe ise 19 yaş altı takımı oyuncuları Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel ile sahada yer aldı.Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.Galatasaray mücadelesi için Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda 15 futbolcu yer aldı.Sarı-lacivertlilerde sahaya çıkan 11 kişinin yanı sıra yedek kulübesinde ise 4 kişi bekledi.Fenerbahçeli futbolcular, kamp yaptıkları otelde yemek yedikten sonra 11 Nisan Stadyumu'na geçti.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip etmek için 11 Nisan Stadyumu'na geldi.Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte takip etti.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın başlamasından önce protokol tribünün yanında bulunan Fenerbahçe taraftarlarının yanına gitti.Koç, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları arasında tribüne indi.Galatasaray taraftarları ise Ali Koç'a tezahüratlarla tepki gösterdi.Galatasaray, Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından sahada çift kale maç oynadı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.