Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle (Şifresiz TRT izle)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ülker Stadı'nda taraftarı önünde Fransa ekibi Lyon ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nin 36 takımlık yeni formatında mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, ilk 8'e kalmak ve direkt olarak son 16 turuna gitmek istiyor. Gruplarda ilk 8 şansını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin Lyon karşısında kazanması ve rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-LYON CANLI İZLE ŞİFRESİZ





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE GRUBU İLK 8'DE NASIL TAMAMLAR?



Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni ilk 8'de tamamlaması için ihtimaller sürüyor. Fenerbahçe, Lyon ve Midtjylland'ın mağlup etse dahi direkt üst tura çıkamayabilir.



Fenerbahçe'nin rakiplerinin alacağı sonuçlar burada önemli. Eğer Fenerbahçe ilk yarışı 8 sırada yarışı tamamlayamazsa play-off'a kalacak ve ekstradan 2 maç oynayacak.



Play-off maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor.Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise maçta sahada olacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı öncesinde savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanıyor.Portekizli çalıştırıcı, sağ bekte formayı Bright Osayi-Samuel'e verecek. Jayden Oosterwolde'nin sakat, Mert Müldür'ün cezalı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle sol bek sıkıntısı yaşayan Mourinho, bu bölgede Djiku'yu denemeyi planlıyor.Rodrigo Becao'nun sakat, Samet Akaydin'in de uzun süredir kadroda olmaması, savunma ikilisi konusunda da Portekizli çalıştırıcının elini zayıflatıyor.Mourinho, oynanacak maçta Çağlar Söyüncü'nün yanında Samet Akaydin'i sahaya sürebilir.Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet, teknik direktör Jose Mourinho tarafından rehabilitasyon amacıyla maç kadrolarına alınmamıştı.Portekizli çalıştırıcı, uzun süre sonra bir başka Avrupa maçında Samet'e formayı teslim edebilir.Sarı-lacivertli ekibin savunmadaki bir diğer ismi ise altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek olacak.Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.