Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı Ne Zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi çeyrek finalde! Maç ne zaman ve nerede oynanacak? Bilgiler burada.

Ziraat Türkiye Kupası 2025 sezonu çeyrek final eşleşmeleri, 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Bu kura sonucunda, Türk futbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kesin tarihi ve saati ise henüz netleşmedi; bu bilgilerin önümüzdeki günlerde TFF tarafından duyurulması bekleniyor.

Çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre ve seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak. Bu nedenle, grup aşamasını lider tamamlayan Fenerbahçe, bu önemli derbide ev sahibi avantajına sahip olacak.

Çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

TÜMOSAN Konyaspor - İskenderunspor

Beşiktaş - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması ise 14 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.