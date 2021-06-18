Fenerbahçe'de Okay Yokuşlu planı

Ozan ve İrfan'a taliplerin çıkması, Sosa'nın ayrılma ihtimali Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, Celta Vigo'dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu'yu ilk aday olarak belirledi.

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Fenerbahçe'de Okay Yokuşlu planı
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18 Haziran 2021 12:02
Okay Yokuşlu
Okay Yokuşlu
Trabzonspor

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