Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 09:33

Erzurum okullar tatil mi? 28 Kasım Erzurum'da okullar tatil mi?

28 Kasım bugün Erzurum'da okular tatil mi? Erzurum valiliğinden açıklama var mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Peki salı günü Erzurum'da okullar tatil mi, 28 Kasım'da Erzurum'da okullara kar tatili olacak mı?

Erzurum okullar tatil mi? 28 Kasım Erzurum'da okullar tatil mi?
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Bugün Erzurum'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 28 Kasım salı günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Erzurum Valiliği ve Erzurum Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 28 Kasım 2023 bugün Erzurum'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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28 KASIM 2023 ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışının devam ettiği Erzurum'da eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum'da sabah saatlerdinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum Valiliği Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

MGM'DEN 28 İLETURUNCU VE SARI KOD!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay'ı turuncu kodla uyarırken, 27 ili ise sarı kodla uyardı. Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde;


Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

 
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