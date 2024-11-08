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Haber Tarihi: 08 Kasım 2024 17:01 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 17:01

Eran Zahavi kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'in Hollanda'da Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Müslümanlar arasında yaşananlar için yaptığı paylaşıma Eran Zahavi'den tepki geldi. Peki, Eran Zahavi kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

Eran Zahavi kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?
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Galatasaray'ın Faslı yıldız futbolcusu Hakim Ziyech için sıcak bir gelişme yaşandı. Futbolcu Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti.

Amsterdam'da İsrailliler ve Müslümanlar arasında gerginlik yaşandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax - Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde Amsterdam sokaklarında gerginlik yaşandı. Maccabi Tel Aviv taraftarlarının bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başlayan olayların ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarlarla önce tartıştı ardından da bir taraftarı nehre atarak "Özgür Filistin" dedirtti. Amsterdam'da yaşanan olaylar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar"

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech ise Amsterdam'da yaşanan olaylar hakkında bir paylaşım yaptı. Ziyech paylaşımında "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar." dedi.

İsrailli futbolcu, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti

Maccabi Tel Aviv'in 37 yaşındaki İsrailli futbolcusu Evan Zahavi ise Hakim Ziyech'in paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaştı ve tepki gösterdi. Ziyech'i UEFA'yı etiketleyerek şikayet eden Zahavi "Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve onu (Ziyech'i) cezalandırırsınız!" ifadelerini kullandı. Zahavi paylaşımına bir el hareketi emojisi de koydu.

Eran Zahavi kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

Eran Zahavi, İsraillidir ve forvet olarak görev yapmaktadır. 5 Temmuz 1987 doğumlu olan Zahavi, kariyerine İsrail kulübü Hapoel Kiryat Shmona'da başlamış, ardından Hapoel Tel Aviv ve Avrupa kulüpleri gibi farklı takımlarda oynamıştır. Ancak en çok, Çin kulübü Guangzhou R&F'deki başarılarıyla tanınmaktadır. 



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