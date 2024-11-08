Eran Zahavi kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax - Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde Amsterdam sokaklarında gerginlik yaşandı. Maccabi Tel Aviv taraftarlarının bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başlayan olayların ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarlarla önce tartıştı ardından da bir taraftarı nehre atarak "Özgür Filistin" dedirtti. Amsterdam'da yaşanan olaylar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech ise Amsterdam'da yaşanan olaylar hakkında bir paylaşım yaptı. Ziyech paylaşımında "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar." dedi.

İsrailli futbolcu, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti





Maccabi Tel Aviv'in 37 yaşındaki İsrailli futbolcusu Evan Zahavi ise Hakim Ziyech'in paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaştı ve tepki gösterdi. Ziyech'i UEFA'yı etiketleyerek şikayet eden Zahavi "Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve onu (Ziyech'i) cezalandırırsınız!" ifadelerini kullandı. Zahavi paylaşımına bir el hareketi emojisi de koydu.

Eran Zahavi, İsraillidir ve forvet olarak görev yapmaktadır. 5 Temmuz 1987 doğumlu olan Zahavi, kariyerine İsrail kulübü Hapoel Kiryat Shmona'da başlamış, ardından Hapoel Tel Aviv ve Avrupa kulüpleri gibi farklı takımlarda oynamıştır. Ancak en çok, Çin kulübü Guangzhou R&F'deki başarılarıyla tanınmaktadır.



