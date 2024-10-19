Empoli-Napoli Maçı Canlı İzle Şifresiz | Empoli-Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?Empoli - Napoli 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele S Sports 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.