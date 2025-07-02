Haber Tarihi: 02 Temmuz 2025 13:57 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 13:57

Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak, zam gelecek mi?

2025 Temmuz ayı maaş zammı ile öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de artış olması öngörülüyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretleri, enflasyon oranlarına göre yaklaşık yüzde 15'e yakın zamlanabilir. Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak merak ediliyor.

Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak, zam gelecek mi?
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MEB'e bağlı çalışan öğretmenlerin ek ders ücretleri 2025 Temmuz ayı memur maaş zammıyla birlikte yeniden gündeme geliyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileriyle şekillenecek zam oranı, öğretmenlerin ek ders gelirlerinde önemli bir artış sağlayabilir. Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak, zam gelecek mi detaylar gündemde.

EK DERS ÜCRETİ TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli memurun 5 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 14'lük zammı garantilendi. Tahmini olarak öğretmenlere de yüzde 15 civarında zam yapılması bekleniyor. Buna göre yüzde 15 zam durumunda, (yüzde 15 vergi dilimi dikkate alındığında) kadrolu öğretmen 137,34 TL sözleşmeli öğretmen için ise 1187,94 TL olması tahmin ediliyor.

Zam oranı, TÜİK'in Haziran 2025 enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Enflasyon verileri 3 Temmuz Perşembe günü 10.00'da açıklanacak.

EK DERS ÜCRETİNE TEMMUZDA ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz, 2025'te ek ders ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak artış, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına bağlı olarak belirleniyor.

GÜNCEL EK DERS ÜCRETİ

Lisans mezunu gündüzlü öğretmen (brüt) - 141,07 TL

Lisans mezunu yarıyıl, gece ve cumartesi - pazar dersleri (brüt) - 151,15 TL

DKY (brüt) - 282,14 TL

Yüksek lisanslı öğretmen (brüt) - 151,92 TL

Doktoralı öğretmen (brüt) - 169,29 TL

EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Dersin verildiği saat ve personelin unvanı, dönem için geçerli memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla brüt ücret hesaplanır. Brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi düşülmesiyle net ücret belli olur.
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