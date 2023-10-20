Haber Tarihi: 20 Ekim 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 17:45

Eğlence mekanları açık mı? Milli yasta neler yasak, neler yapılmaz, düğün yapılır mı?

Ulusal yasın ilan edilmesinin ardından bazı sorularla ilgili araştırmalar başladı. İsrail'in Gazze'de bombaladığı hastane sonucunda 500 kişiden fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırıya tüm dünyadan kınama gelirken Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli yasta eğlence mekanları açık mı? Milli yasta neler yasak, neler yapılmaz, düğün yapılır mı? Milli yasta kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı? sorusu da bu bağlamda merak edilmeye başlandı. İşte detaylar…

Eğlence mekanları açık mı? Milli yasta neler yasak, neler yapılmaz, düğün yapılır mı?
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Türkiye'de 3 gün milli yas ilan edildi. Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonrasında 500 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün milli yas ilan edildiğini paylaştı. Milli yas sürecinde düğünlerin yapılıp yapılmayacağı eğlence mekanlarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Milli yasta eğlence mekanları açık mı? Milli yasta neler yasak, neler yapılmaz, düğün yapılır mı? 
MİLLİ YASTA EĞLENCE MEKANLARI AÇIK MI?
Ulusal yas döneminde eğlence ve gösteri etkinlikleri hoş karşılanmaz. Televizyon kanallarında sakinlik hakim olur. Bu nedenle milli yasta eğlence mekanları kapatılabilir. Ülkeden ülkeye değişen ulusal yas kriterlerinde eğlence mekanları tamamen kapatılabilir ya da saatleri kısıtlanabilir.

YAS İLAN EDİLİNCE KAFELER, RESTORANLAR, AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

İsrail'in Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 günlük milli yas ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır. Toplu eğlence etkinlikler yas döneminde iptal edilir. Kafeler, restoranlar, AVM'ler ise yas döneminde açık olur.

ULUSAL YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gündür. Milli yas, o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YASTA DÜĞÜN YAPILIR MI?

Milli yasta düğünleri yapılma durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Milli yas 21 Ekim Cumartesi akşamı bitecek

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