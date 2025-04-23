Eczaneler 23 Nisan'da Açık mı? Eczaneler Bugün Açık mı, Kapalı mı?

Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle, normalde hafta içi hizmet veren birçok eczane 23 Nisan Çarşamba günü kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının aksamaması için nöbetçi eczane sistemi devreye girmektedir. Nöbetçi eczaneler, resmi tatillerde ve hafta sonlarında da hizmet vererek acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu nedenle, 23 Nisan'da tüm eczaneler kapalı olmasa da, sadece nöbetçi eczaneler açık olacaktır.

23 Nisan resmi tatili nedeniyle normal eczaneler kapalı olacağından, ilaç ihtiyacınız için nöbetçi eczaneleri bulmanız gerekmektedir. Nöbetçi eczaneler, her il ve ilçede belirli bir düzenlemeye göre hizmet vermektedir. Bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczanelerin listesine ulaşmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır:

Eczane Vitrinleri ve Kapıları: Nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri, genellikle kapalı olan eczanelerin vitrinlerinde veya kapılarında belirtilmektedir. İhtiyaç duyduğunuzda çevrenizdeki eczanelere bakarak nöbetçi eczane bilgisini edinebilirsiniz.



İnternet Üzerinden Sorgulama: Türkiye Eczacılar Birliği'nin (TEB) internet sitesi veya Sağlık Bakanlığı'nın ilgili platformları üzerinden bulunduğunuz il ve ilçedeki nöbetçi eczanelerin listesine kolayca ulaşabilirsiniz. Arama motorlarına "23 Nisan nöbetçi eczane İstanbul", "23 Nisan nöbetçi eczane Ankara" gibi ifadeler yazarak da güncel listelere erişebilirsiniz.



Mobil Uygulamalar: Birçok eczane ve sağlık uygulaması, nöbetçi eczane sorgulama özelliğini sunmaktadır. Bu uygulamalar aracılığıyla konumunuzu belirterek veya ilçe seçimi yaparak açık olan eczaneleri harita üzerinde görebilirsiniz.



112 Acil Çağrı Merkezi: Acil durumlarda ve nöbetçi eczane bilgisine hızlıca ulaşmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz. Görevliler, size en yakın nöbetçi eczane hakkında bilgi verecektir.



Nöbetçi eczaneler, genellikle normal eczane çalışma saatleri dışında ve resmi tatillerde hizmet vermek üzere belirlenir. 23 Nisan Çarşamba günü nöbetçi eczaneler, sabah saatlerinden ertesi sabah saatlerine kadar kesintisiz hizmet verebilirler. Ancak, bazı bölgelerde nöbetçi eczanelerin çalışma saatlerinde farklılıklar olabilir. Bu nedenle, nöbetçi eczaneye gitmeden önce telefonla teyit etmeniz önerilir.

Evet, 24 Nisan 2025 Perşembe günü eczaneler normal çalışma saatlerine dönecektir. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte, tüm eczaneler müşterilerine hizmet vermeye başlayacaktır. Eğer 23 Nisan Çarşamba günü sadece nöbetçi eczanelerden hizmet alabildiyseniz, rutin ilaç ve sağlık ürünleri ihtiyaçlarınız için 24 Nisan Perşembe günü normal eczaneleri ziyaret edebilirsiniz. Eczanelerin açılış saati genellikle sabah 09:00 civarındadır.