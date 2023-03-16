Düzce deprem mi oldu? 16 Mart son dakika Düzce'de deprem

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AFAD'ın verilerine göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara ve Düzce'den de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesaj paylaştı.AFAD'dan yapılan açıklamada "Bolu ilimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Depremin derinliği 8.13 kilometre olarak açıklandı.Bolu'daki deprem İSTANBUL, Ankara ve Düzce'den de hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki Deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" mesajını paylaştı.Ayrıntılar geliyor...