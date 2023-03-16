Haber Tarihi: 16 Mart 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 14:22

Düzce deprem mi oldu? 16 Mart son dakika Düzce'de deprem

Son dakika: Düzce deprem 16 Mart! Düzce'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Düzce deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Düzce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Düzce depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Düzce deprem mi oldu? 16 Mart son dakika Düzce'de deprem
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AFAD'ın verilerine göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara ve Düzce'den de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesaj paylaştı.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Bolu ilimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Depremin derinliği 8.13 kilometre olarak açıklandı.
İSTANBUL, ANKARA VE DÜZCE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Bolu'daki deprem İSTANBUL, Ankara ve Düzce'den de hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki Deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" mesajını paylaştı.

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