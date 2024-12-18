DSİ personel alımı kura sonuçları isim listesi 2024: DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DSİ personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne 515 işçi alımı yapılacağını duyurmuş, ardından alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İlanda çeşitli branşlarda çalışacak personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından başvuru yapan kişiler DSİ personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulaması yapıyor. Peki, 2024 DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.