Haber Tarihi: 18 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 17:14

DSİ personel alımı kura sonuçları isim listesi 2024: DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DSİ personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi gerçekleştirilen kura çekiminin ardından merak ediliyor. DSİ personel alımı kura sonuçları isim listesi de başvuru yapan kişilerce sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde çalışacak 515 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çeşitli branşlarda çalışacak personel alımı yapılacak. DSİ personel alımı kura sonuçları nasıl öürenilir? sorusu da başvuru gerçekleştiren ve sonuçları öğrenmek isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi!

DSİ personel alımı kura sonuçları isim listesi 2024: DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
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DSİ personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne 515 işçi alımı yapılacağını duyurmuş, ardından alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İlanda çeşitli branşlarda çalışacak personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından başvuru yapan kişiler DSİ personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulaması yapıyor. Peki, 2024 DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
 
DSİ 515 PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.

DSİ 515 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DSİ resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, noter yetkilileri tarafından yapılacak kura işlemi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri 20.12.2024 tarihinde yine "bolge21.dsi.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Aşağıdaki linkten adrese ulaşabilirsiniz.
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