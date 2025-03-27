Haber Tarihi: 27 Mart 2025 15:16 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 15:16

Dolmabahçe Sarayı Bayramda Açık mı, Ücretsiz mi? 2025

2025 yılı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Dolmabahçe Sarayı'nın bayramda ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan gelen güzel haberle birlikte Dolmabahçe Sarayı'nın da dahil olduğu tüm saraylar ve müzeler Ramazan bayramıda ücretsiz olacak.

Dolmabahçe Sarayı Bayramda Açık mı, Ücretsiz mi? 2025
Abone Ol
Dolmabahçe Sarayı Bayramda Açık mı?

Dolmabahçe Sarayı'nı Ziyaret Etmek İçin:

Ücretsiz Giriş: 2024 yılı Ramazan Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı'na giriş ücretsiz olacak.

Ziyaret Saatleri: 1. gün 13.00-19.00 saatleri arasında, 2. ve 3. günlerde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

HES Kodu: Ziyaretçiler için HES kodu veya herhangi bir belge gerekli değildir.

Rehberli Tur: Saray içerisinde rehberli tur hizmeti mevcuttur.

Fotoğraf Çekimi: Sarayda fotoğraf çekmek serbesttir.

Dolmabahçe Sarayı Hakkında:

1853-1856 yılları arasında inşa edilen Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemdeki en önemli saraylarından biridir.

Avrupa tarzında inşa edilen saray, 285 oda ve 44 salona sahiptir.

Birçok önemli tarihi olaya ev sahipliği yapmıştır.

Günümüzde müze olarak hizmet veren saray, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Bayramda Dolmabahçe Sarayı'nı Ziyaret Etmek İçin İpuçları:

Yoğunluktan kaçınmak için 2. veya 3. günü tercih edebilirsiniz.

Erken saatlerde gitmeniz daha sakin bir ortamda gezmenizi sağlayacaktır.

Rahat ayakkabılar giymeniz ve yanınızda su bulundurmanız tavsiye edilir.

Rehberli tur hizmeti alarak sarayın tarihi hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Fotoğraf çekmeyi unutmayın!

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'dan sürpriz hamle: Leroy Sane Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz hamle: Leroy Sane
Beşiktaş'ta Solskjaer'den duran top uyarısı! Beşiktaş Beşiktaş'ta Solskjaer'den duran top uyarısı!
Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi!
Fernando Muslera için çok özel maç! Galatasaray Fernando Muslera için çok özel maç!
Beşiktaş iç sahada bambaşka! Beşiktaş Beşiktaş iç sahada bambaşka!
Victor Osimhen'den Beşiktaş derbisi öncesi gol sözü! Galatasaray Victor Osimhen'den Beşiktaş derbisi öncesi gol sözü!
Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti Barcelona Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti
İsmet Taşdemir'den Sakaryaspor derbisi için açıklama! Spor Toto 1. Lig İsmet Taşdemir'den Sakaryaspor derbisi için açıklama!
Bodrum FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler Fenerbahçe Bodrum FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Romelu Lukaku'dan Mertens sözleri!
2
Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi
3
Antony: "Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım"
4
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı
5
UEFA'dan Real Madrid'in dört yıldızına soruşturma!
6
İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK kadrosu!
7
Juventus'un yeni hissedarı: "Jose Mourinho!"

SON HABERLER