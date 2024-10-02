Dinamo Zagreb-Monaco Maçı Canlı İzle Şifresiz | Dinamo Zagreb-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, Dinamo Zagreb deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Dinamo Zagreb - Monaco Maçı Canlı İzle







Dinamo Zagreb- Monaco maçı saat kaçta?



Dinamo Zagreb - Monaco maçı, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele, Dinamo Zagreb'in ev sahibi olduğu Stadion Maksimir stadında oynanacak.



Dinamo Zagreb- Monaco maçı hangi kanalda?



Dinamo Zagreb- Monaco maçı TRT TABİİ platformundan canlı yayınlanacak.



Tabii TV ücretli mi?



Bu akşam yayınlanan bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.



Tabii internetten izlenir mi?



Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.







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