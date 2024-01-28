Lüks yaşamıyla görenlerin dudağını uçuklatan Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan tutuklanmıştı. Dilan Polat'ın arkadaşı 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde olan ikiliden haber getirdi. Sevim Alan, Polat ailesinin mahkeme tarihini paylaştı. Peki, Dilan Polat mahkemeye ne zaman çıkacak? Dilan Polat davası ne zaman? İşte duruşma tarihi

Dilan Polat mahkemeye ne zaman çıkacak?

Akılmaz derecede kısa bir zaman içinde züğürdün çenesi yoracak cinsten bir servete kavuşan Dilan Polat ve Engin Polat çifti şatafatlı hayatlarını her dakika gözümüzün içine soktu desek yanlış olmaz.





MASAK radarına takıldıktan sonra mal varlıklarına el konulan fenomen çiftin pırıltılı hayatı yalnızca bir gece tepetaklak oluverdi.



1 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alınıp 4 Kasım'da çıkarılan Dilan ve Engin'in de aralarında olduğu 12 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ailenin avukatı Hüseyin Kaya, cezaevine gönderilen ikili hakkında sürekli yeni haberler getirdi. Tutukluluk hallerinde de sosyal medyanın trendlerinden düşmediler anlayacağınız.