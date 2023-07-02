Haber Tarihi: 02 Temmuz 2023 15:15 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 15:30

DGS ne zaman? 2023 DGS sınav yerleri açıklandı mı? | DGS kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS sınav giriş yerleri belgesi gündemdeki yerini aldı. Başvuru süreci 5 Haziran'da sona eren sınava kısa bir süre kalmasıyla adaylar "DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Heyecanla beklenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerlerini ÖSYM'nin AİS ekranından sorgulayabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav giriş belgesini temin edebilecek. Peki, DGS ne zaman? 2023 DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS ne zaman? 2023 DGS sınav yerleri açıklandı mı? | DGS kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş yerleri için bekleyiş sürmeye devam ediyor. 16 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS sınavı, iki yıllık ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen kişilere fırsat sunacak. Peki, 2023 DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

DGS sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgesinin DGS'nin uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

Bu bilgiler ışığında DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.


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