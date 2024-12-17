Haber Tarihi: 17 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 15:13

Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, aylar önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ancak ikilinin dikkat çeken hamleleri sonrası "Ayrıldılar mı?" sorusu gündem oldu. Peki, Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?
Abone Ol
Torreira ve Devrim Özkan'ın ayrıldı mı ve neden ayrıldı soruları merak ediliyor.. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan çifti ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Peki, Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? 

TORREIRA İLE DEVRİM ÖZKAN AYRILDI MI?

Uzun yıllardır yaşadıkları aşk ile kendilerinden söz ettiren Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. Çift için evlilik haberleri ortaya atılırken, ünlü isimler birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Torreira ile Özkan, birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından kaldırdı.

TORREIRA İLE DEVRİM ÖZKAN NEDEN AYRILDI?

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan ayrıldı. İkili, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı. Evlilik haberleri dahi çıkan çift, birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı! Trabzonspor Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı!
Ranieri'den Dybala için Galatasaray yanıtı! Galatasaray Ranieri'den Dybala için Galatasaray yanıtı!
Adanaspor'un hisseleri devredildi Spor Toto 1. Lig Adanaspor'un hisseleri devredildi
Wanda Nara, annesinin Icardi'ye mesajlarını paylaştı! Galatasaray Wanda Nara, annesinin Icardi'ye mesajlarını paylaştı!
Fenerbahçe: 'Sezonun manşeti TFF ile düşmanız' Fenerbahçe Fenerbahçe: "Sezonun manşeti TFF ile düşmanız"
Beşiktaşlı taraftarlar; '150 bin kişi geliriz! Kapı kırılır' Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarlar; "150 bin kişi geliriz! Kapı kırılır"
Acun Ilıcalı: 'Kulübü çok iyi yönetiyoruz' Hull City Acun Ilıcalı: "Kulübü çok iyi yönetiyoruz"
Mourinho'nun vazgeçilmezi Maximin Fenerbahçe Mourinho'nun vazgeçilmezi Maximin
Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı? Gündem Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF'yi bekleyen büyük tehlike
2
Pellegrini için güvenli liman: Galatasaray
3
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: "Utanmadınız!"
4
Batshuayi: "Galatasaray, beni daha çok isteyen taraftı"
5
Galatasaray'dan Dybala hamlesi: Menajeri geldi!
6
Erden Timur: "Herkes birlik olsun"
7
Metin Öztürk: "Kim bilir Hacıosmanoğlu ne söz verdi!"

SON HABERLER