Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Torreira ve Devrim Özkan'ın ayrıldı mı ve neden ayrıldı soruları merak ediliyor.. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan çifti ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Peki, Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?



TORREIRA İLE DEVRİM ÖZKAN AYRILDI MI?



Uzun yıllardır yaşadıkları aşk ile kendilerinden söz ettiren Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. Çift için evlilik haberleri ortaya atılırken, ünlü isimler birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Torreira ile Özkan, birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından kaldırdı.



TORREIRA İLE DEVRİM ÖZKAN NEDEN AYRILDI?



Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan ayrıldı. İkili, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı. Evlilik haberleri dahi çıkan çift, birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: