Haber Tarihi: 11 Şubat 2023 11:16 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 11:16

Deprem tatilinde ek ders, DYK ödenir mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği bölgede arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor. MEB, aldığı son kararla okulları 20 şubat tarihine kadar erteledi. Peki Deprem tatilinde ek ders, DYK ödenir mi? İşte detaylar...

Deprem tatilinde ek ders, DYK ödenir mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde okulları deprem nedeni ile tatil etti. Kar nedeni ile de kar tatili kararları alınıyor. Peki bu idari tatillerde idari izinli öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi? Öğretmenlerin ek ders ücreti tam mı ödenir? İşte detaylar:

DEPREM TATİLİNDE EK DERS, DYK ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
İdari izinlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilikler, okula gitmeyen, ders yapamayan öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında genel hükümler şöyle:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

Valilik tatil kararı verdiğinde öğretmenlerin ek ders ücreti ödeniyor. Herhangi bir nedenle eğitime ara verilmesi kararlaştırılan il ve ilçelerde görev yapan öğretmenleri bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklarından ek ders ücretleri tam ödenecektir.

DEPREM TATİLİNDE EK DERS ÖDENİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 20 Şubat tarihine kadar okulların tatil edilmesi kararında da aynı hükümler geçerlidir.
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Öğretmenlere ek ders ücretleri tam olarak ödenir.

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