Cw Enerji halka arz ne zaman? Cw Enerji halka arz eşit mi, oransal mı?

Halka Arz Tarihi : Hazırlanıyor... Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 108,60 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım ** Pay : 25,000,000 Lot Ek Pay : 5,000,000 Lot Aracı Kurum : Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bist Kodu : CWENE Pazar : Yıldız Pazar

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli - Sermaye Artırımı : 18.750.000 Lot

- Ortak Satışı : 6.250.000 Lot (Tarzan Tarık Sarvan)

- Ek Ortak Satışı : 5.000.000 Lot (Tarzan Tarık Sarvan)

* SPK Bülten, 2023/24.



- Sermaye Artırımı : 18.750.000 Lot - Ortak Satışı : 6.250.000 Lot (Tarzan Tarık Sarvan) - Ek Ortak Satışı : 5.000.000 Lot (Tarzan Tarık Sarvan) Fonun Kullanım Yeri - %45-47 İşletme sermayesi.

- %13-15 Yatırım ve modernizasyon harcamaları.

- %11-13 Güneş Enerjisi Santrali alımları.

- %10-12 Öz tüketime yönelik çatı ve arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulumu.

- %8-10 Depolama alanlarının genişletilmesi.

- %5-7 Finansman maliyetinin azaltılması.

- %3-5 Proje geliştirme amaçlı arazi satın alımları.

* Taslak İzahname, Sayfa 264.





- %45-47 İşletme sermayesi. - %13-15 Yatırım ve modernizasyon harcamaları. - %11-13 alımları. - %10-12 Öz tüketime yönelik çatı ve arazi tipi kurulumu. - %8-10 Depolama alanlarının genişletilmesi. - %5-7 Finansman maliyetinin azaltılması. - %3-5 Proje geliştirme amaçlı arazi satın alımları. Tahsisat Grupları - *** Lot - Yurtiçi Bireysel Yatırımcı

- *** Lot - Yüksek Başvurulu Yatırımcı

- *** Lot - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı

* Taslak İzahname, Sayfa 253.





- *** Lot - Yurtiçi Bireysel Yatırımcı - *** Lot - Yüksek Başvurulu Yatırımcı - *** Lot - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı Satmama Taahhüdü - 1 Yıl, İhraççı.

- 6 Ay, Ortaklar.

* Taslak İzahname, Sayfa 261.





- 1 Yıl, İhraççı. - 6 Ay, Ortaklar. Fiyat İstikrarı - 30 gün. * Halka arz gelirinin %20'si.

* Taslak İzahname, Sayfa 259.





- 30 gün. * Halka arz gelirinin %20'si. Halka Açıklık - %24,24. Ek satış dahil.

* Taslak İzahname, Sayfa 239.





- %24,24. Ek satış dahil. Halka Arz Büyüklüğü ～ 3.2 Milyar TL.





～ 3.2 Milyar TL. ** Bireysele Eşit Dağıtım.

*** T1-T2 Kullanılamaz.







GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Yayınlanan haftalık bültene baktığımızda Cw Enerji'nin halka arzının onaylandığına yer verildiği görüldü. Halka arz edilen 2 şirketten biri olan Graınturk Tarım'ın bu halka arzına dair detaylara yer verildiği görüldü.CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 2010 yılında kurulmuş fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firmasıdır. Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından biridir. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Uzak Doğu'da da 2009 yılından bu yana güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir.CW Enerji, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı ve lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım konularında da hizmet veriyor. Endüstriyel kurulumların yanı sıra evsel çatı kurulumlarında da çözümler sunuyor. Şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (Off-Grid), güneş enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili kamera sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi alanlarda da hizmet vermektedir.CW Enerji, yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesi ile kaliteden ödün vermeyen ve müşteri memnuniyetini birinci derecede misyon edinmiş bir anlayışla faaliyetini sürdürüyor.CW Enerji, Türkiye'de sanayi faaliyet alanındaki en büyük kuruluşları tespit etmek için İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yapılan, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" İSO 500 2017 sıralamasında, 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu net satışı ile listenin 408'inci sırasında yer almıştır. İSO500 sıralamasına güneş enerjisi sektöründen adını yazdırmayı başaran tek firma olan CW Enerji, "Üreten güçlü Türkiye" hedefiyle ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam etmektedir.