Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin son dönemine yaklaşırken dahi adının Beşiktaş gibi büyük bir kulüple anılması, Portekizli yıldızın hala ne denli büyük bir marka olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi sorusunun yanıtı, sadece futbol yetenekleriyle sınırlı değil; aynı zamanda ekonomik, sportif ve kişisel birçok faktöre bağlı.



CRISTIANO RONALDO BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?



Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a transfer olabileceği yönündeki ilk iddialar, İngiliz basınında yer alan haberlerle gündeme geldi. Özellikle Mirror gazetesinde çıkan haberler, Portekizli yıldızın Al Nassr ile olan sözleşmesinin Haziran 2025'te sona erecek olması nedeniyle Avrupa'ya geri dönebileceği senaryolarını güçlendirdi. Haberde, Beşiktaş'ın da Ronaldo ile ilgilenen kulüpler arasında olduğu belirtildi. Bu iddialar, Beşiktaş taraftarını büyük bir coşkuya sürüklerken, sosyal medyada "Come to Beşiktaş" paylaşımları yeniden zirveye çıktı.



Mevcut durumda, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesinin uzatılması yönünde ciddi teklifler aldığı biliniyor. Suudi kulübünün, Portekizli yıldızın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak istediği ve yıllık 200 milyon Euro'yu aşan bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Bu astronomik teklif, Ronaldo'nun Avrupa'ya dönme ihtimalini oldukça zayıflatıyor gibi görünse de, futbol dünyasında her an her şeyin değişebileceği unutulmamalıdır. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki yaşamından memnun olduğu yönündeki iddialar da transferin önündeki engellerden biri olarak gösteriliyor.



Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, basında çıkan haberler ve taraftarın yoğun ilgisi, yönetimin bu konuyu gündemine aldığına dair sinyaller veriyor. Daha önce Beşiktaş'ta görev yapmış olan ve Ronaldo'nun Manchester United'dan tanıdığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ın başında olması, bu transfer iddialarını daha da ilginç hale getiriyor. Ronaldo'nun, Solskjaer ile yeniden bir araya gelme olasılığının onu cezbedebileceği konuşuluyor. Ancak tüm bunlar şimdilik iddialar ve spekülasyonlardan ibaret. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.



RONALDO'NUN AL NASSR'DAKİ SON DURUMU VE SÖZLEŞMESİ



Cristiano Ronaldo, Ocak 2023'te olaylı bir şekilde Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Bu transfer, dünya futbolunda büyük ses getirmiş ve Suudi Arabistan Ligi'nin popülaritesini artırmıştı. Al Nassr ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayan Ronaldo, Suudi Arabistan'da oldukça başarılı bir performans sergiledi. Gol krallığı yarışında zirvede yer alarak hala ne kadar etkili bir golcü olduğunu gösterdi.



Ancak sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kala, Ronaldo'nun Al Nassr'dan ayrılıp Avrupa'ya dönme ihtimali yeniden gündeme geldi. Al Nassr yönetimi, Ronaldo'yu takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor ve yüksek meblağlı yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Bu teklifin, Ronaldo'nun Avrupa'ya dönme fikrini yeniden gözden geçirmesine neden olabileceği belirtiliyor. Ronaldo'nun şu anki kulübü Al Nassr'daki geleceği, sadece Beşiktaş değil, tüm dünya futbolu tarafından yakından takip ediliyor.



Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'daki rekabet seviyesi ve yaşam tarzı hakkında zaman zaman yorumlar yaptığı biliniyor. Eğer Ronaldo, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı alırsa, bu, Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa'nın önde gelen liglerinde son bir büyük meydan okuma arayışında olduğu anlamına gelebilir. Al Nassr'ın teklifini reddetmesi durumunda, Beşiktaş'ın yanı sıra Sporting Lizbon, Chelsea, Al Ahli (Suudi Arabistan), Los Angeles FC (ABD) gibi kulüplerin de adı geçiyor.



