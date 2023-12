Çiftçilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? (2024)

Daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5000 lira ödeme yapılacak. Milyonlarca emekli, tek seferlik 5000 bin lira ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. 5 bin lira ikramiye ödenmesini de düzenleyen 86 maddelik Torba Yasa Teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?



ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?



5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.



ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI



Çalışmayan meklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.



TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ



Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.



EMEKLİ MAAŞLARI HER AY TAHSİS NUMARASINA GÖRE HESAPLARA YATIYOR



4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ



SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde,

7 olanlar 18'inde,

5 olanlar 19'unda,

3 olanlar 20'sinde,

1 olanlar ayın 21'inde,

8 olanlar 22'sinde,

6 olanlar 23'ünde,

4 olanlar 24'ünde,

2 olanlar 25'inde ve

0 olanlar her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.



4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ



Bağ-Kur'lular için ise ödeme takvimi ise şu şekilde;

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: