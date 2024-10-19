Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 13:36 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 13:36

Celta Vigo-Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz | Celta Vigo-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Celta Vigo-Real Madrid maçı canlı izle | Celta Vigo - Real Madrid maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, Celta Vigo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Celta Vigo-Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz | Celta Vigo-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Real Madrid, İspanya La Liga 10. Hafta maçında Celta Vigo deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde 21 puanla Barcelona'nın arkasında 2. sırada yer alan eflatun beyazlılar, kupa hedefiyle yoluna tam gaz devam ediyor. Celta Vigo-Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Carlo Ancelotti'nin, milli yıldız Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Celta Vigo ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Celta Vigo - Real Madrid maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak.

CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Balaidos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hernandez yönetecek.

ARDA GÜLER CELTA VİGO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid, 9. hafta maçında sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Arda Güler maça yedekler arasında başladı. Milli futbolcu, karşılaşmanın 79. dakikasında Vinicius Jr.'ın yerine oyuna girdi.

Carlo Ancelotti'nin şans vermesi durumunda Arda Güler'in, Celta Vigo karşısında forma giymesi bekleniyor.

REAL MADRİD MUHTEMEL 11'İ

Carlo Ancelotti'nin maça şu 11'le çıkması bekleniyor:

Courtois, Lucas Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius

REAL MADRİD'DE HEDEF 3 PUAN

Barcelona'nın puan sıralamasında 3 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

Eflatun-beyazlılarda kritik mcüadele öncesinde takımın en golcü oyuncusu Mbappe oldu. Fransız yıldız bu sezon ligde 8 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Real Madrid sezon genelinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İspanyol devi oynadığı maçlarda rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü.




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