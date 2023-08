CANLI YAYIN : Molde Galatasaray izle

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Molde ile Galatasaray Aker Stadion'da karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

Galatasaray'da Victor Nelsson, Molde karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu. Danimarkalı savunma oyuncusu, "Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum" dedi. Nelsson, sözlerine, "Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Muhtemelen ilk geldiğimde de söyledim, her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şu anda çok yakınız" diye devam etti. Nelsson, gruplara kalmaları durumunda hangi takıma karşı oynamak istediğinin sorulması üzerine, "Herhangi bir takım yok. İki sezon önce Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlara ve oyunculara karşı oynamıştık." ifadelerini kullandı.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 23 Ağustos Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Norveç temsilcisi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi. Müsabakanın yapılacağı Molde Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Erling Moe'nin yanı sıra futbolcu Martin Ellingsen katıldı. Maça için iyi bir hazırlık yaptıklarını aktaran Moe, "Görevimizi iyi bir şekilde yerine getirdik. Yarın için hazır olduğumuzu düşünüyoruz." dedi. Sarı-kırmızılı takımın yaptığı transferlere değinen Moe, "Galatasaray çok önemli transferler yaptı. Ancak biz de iyi çalıştık. Güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf taraflarını iyi çalıştık. Böyle önemli oyunculara karşı oynamak da enteresan olacak. Yarın kim daha iyi göreceğiz." ifadelerini kullandı. Eski Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in yarın oynamama durumu olduğunu aktaran Moe, "Martin Linnes bugün antrenmanda bir darbe aldı. Durumu henüz belli değil. Maç saatinde belli olacak. Forvetimiz Veton Berisha ise yarın oynayamayacak." diye konuştu. Yarınki maçta yaklaşık 11 bin kapasiteli stadın dolacağını anlatan tecrübeli teknik adam, "Dolu statta oynamak her zaman başkadır. Yarın özel bir maç bizi bekliyor." görüşlerini aktardı. Erling Moe, açık futbolun sergileneceği bir maç beklediğini anlatarak, "Galatasaray, ofansif oynayan, iyi futbolun peşinde olan bir takım. İyi bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Önceki eleme turlarında karşılaştığımız HJK Helsinki ve Klaksvik maçlarına göre daha değişik bir oyun olacaktır." şeklinde konuştu. Hangi skorun kendileri için tatmin edeceğinin sorulması üzerine "5-0" yanıtını vererek şaka yaptığını söyleyen Moe, şunları kaydetti: "Böyle maçlardan önce her zaman skor tahmininde bulunmak çok zordur. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Evimizde oynuyoruz. Kendimize güvenimiz var. Daha önce de çok iyi takımlara karşı iyi performanslar sergiledik. Yarın kendimiz olup elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Karşımızda çok iyi bir takım var." Galatasaraylı taraftarın her maçta takımına verdiği desteğe dikkati çeken Norveçli teknik adam, "Türkiye'ye gittiğimizde seyirciler, 'Cehenneme hoş geldiğiniz.' diyorlar. Biz burada Molde'ye konuk olan seyircilere, 'Cennete hoş geldiniz.' diyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Norveçli orta saha oyuncu Martin Ellingsen de yarınki maç öncesi rahat olduklarını belirterek, baskı altındaki takımın Galatasaray olduğunu ileri sürdü. Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Ellingsen, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Play-off'ta oynamaktan dolayı mutluyuz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim baskı yönünden bir sıkıntımız yok. Tüm baskı rakip takımın üzerinde." değerlendirmesinde bulundu. Yarın iyi bir atmosfer olacağına değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Futbol dolu tribünler önünde daha güzel. Heyecanla maçı bekliyoruz. Çok gürültülü bir atmosfer bekliyorum. Özellikle Türkiye'den gelecek seyircilerin iyi taraftar olduğunu ve takımlarını iyi destekleyeceğini biliyorum. Güzel bir atmosferde maç yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. Martin Ellingsen, Galatasaray'ın önemli futbolculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Heyecan olacak ama sahaya çıktığımızda bunlara bakmıyoruz. Sadece kendi oyunumuza odaklanıp Galatasaray'ı yenmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde karşılaşması öncesi Victor Nelsson ile birlikte basın toplantısında konuştu. Okan Buruk: "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. İki takım için de tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. İki maç var. Ben rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu ve kendi sahasında iyi işler yaptığını biliyorum ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir maç olur" Victor Nelsson: "Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum" Okan Buruk: "Birincisi burada Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir atmosfer var. Daha farklı bir sentetik saha. Buradaki maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını gördük. Antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız." Okan Buruk: "2 tur geçtik, bu turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu Türk futbolu için de çok önemli, değerli. Bu 2 turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Zor bir takım karşı oynayacağız ama tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Finansal olarak ve oyuncuların, bizlerin bu heyecanı yaşaması, bu hiçbir parayla tarif edilemez. O yüzden isteğimiz, arzumuz bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak." Okan Buruk: "Tete ile ilgili süreç devam ediyor. Buraya kadar getirdik. Oynama izninin çıkma şansı var. Yarın akşama kadar böyle bir sonuç alabilirsek, alacağız. Alamazsak da bir sonraki maç için yetişeceğini düşünüyoruz. En kısa zamanda gelecek cevabı bekliyoruz" Okan Buruk: "Bizim açımızdan sevindirici oldu. 6 gün içinde 3 maç oynayacaktık. Play-off kapısındaki 4 Türk takımı için bu düşünce çok önemli. Bu anlamda TFF'ye teşekkür ederim. Birçok ülke bunu yapıyor. Bizim ülkemizde de bunu yaptılar. Tekrar dinleme şansımız olacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli, Konferans Ligi'ndeki takımların gruplara kalması çok önemli. Çok doğru bir adım oldu. Bu anlamda teşekkür ediyorum." Okan Buruk: "Benim futbolculuğumda da, o zamanda da aynı atmosfer vardı. Yeni stadyumda da aynı atmosfer var. Burada tabii ki futbolun içindeki stattaki cehennem ortamını yaşatmak anlamında kullanılan bir şey. Bizim seyircimiz çok etkileyici. Burada rakiplerin üstünde kurduğumuz üstünlük önemli oluyor. Bunun bir benzetmesi. Molde taraftarının kendi stadyumunda ne kadar etkili olduğunu da seyrettiğimiz maçlardan gördük." Victor Nelsson: "Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Muhtemelen ilk geldiğimde de söyledim, her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şu anda çok yakınız"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk olacak. Molde ile Galatasaray arasında Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak. Molde ile Galatasaray arasındaki müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Linnes (Tiedeman), Breivik, Mannsverk, Eriksen, Haugen, Magnus Eikrem, Brynhildsen.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, IcardiÜlke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan Galatasaray, 2. eleme turundan başladı. İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi. Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı. Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı. Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek. Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Galatasaray'da ayrıca sakatlığı nedeniyle Norveç kafilesine dahil edilmeyen Wilfried Zaha ve UEFA listesinde yer almayan Hakim Ziyech de bu maçta oynamayacak.Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin lisansı çıktı. Brezilyalı yıldız, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın yerine maç kadrosuna eklendi. Tete, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Molde karşısında forma giyebilecek.Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.Galatasaray, sezona iyi başlayan golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını 4 resmi müsabakada terleten Arjantinli yıldız, 3 kez fileleri havalandırdı."Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu, Avrupa kupalarında attığı gollerle dikkati çekti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Rövanş mücadelesini Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 alan sarı-kırmızılılar, turu atlayan taraf oldu. Ligdeki Kayserispor maçını boş geçen sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'u ise Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Galatasaray, bu sezon 6 resmi müsabakada 9 gol atarken, Icardi 3, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ülkesinde vatandaşlarının önünde sahne alacak. Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu. Norveç Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşayan, 2 kez de Norveç Kupası'nı kazanan tecrübeli futbolcu, Molde'ye karşı 9 maçta forma giydi. Söz konusu maçların 5'inden galibiyetle ayrılan Midtsjö, 1 beraberlik, 3 de yenilgi gördü. Norveçli milli futbolcu, Molde müsabakalarında 2 kez de gol sevinci yaşadı.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 307. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 306 müsabakanın 109'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 408 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 30 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 30 eleme maçında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 68 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak. Molde ile ilk kez karşılaşacak sarı-kırmızılılar, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rosenborg, UEFA Kupası'nda ise Tromso ile karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu'nda Rosenborg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmandaki maçı 3-0 kaybederken, rakibini sahasında aynı skorla mağlup etti. İki müsabakada da şimdiki teknik direktör Okan Buruk, futbolcu olarak sahada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı. Molde ise Türk takımlarına karşı birer galibiyet ve yenilgi yaşarken 2 karşılaşmadan beraberlikle çıktı. Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi elemesinde 1-1 ve 3-3 berabere kalan Molde, elenmekten kurtulamadı. Norveç temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonunda A Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık mağlubiyet, 3-1'lik galibiyet aldı.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, bu mücadele öncesi yeni transferi Tete'nin lisansını çıkardı. Brezilyalı futbolcu, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın yerine Molde maçının kadrosuna dahil edildi. Tete, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek. Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, play-off turu ilk karşılaşmasında görev yapamayacak. Okan Buruk'un Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'yu orta sahada oynatması bekleniyor.Galatasaray'da yönetim kurulu kesenin ağzını açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç'te Molde'ye konuk olacak sarı-kırmızılılarda, gruplara kalmak için her türlü fedakarlık yapılıyor. Sarı-kırmızılı futbolcular dev turnuvada gruplara kalınması halinde hatırı sayılır bir prim elde edecek. Yönetim kurulu toplamda 1 milyon euroyu oyunculara dağıtma kararı aldı. Gruplara kalması halinde yaklaşık 20 milyon euroyu kasasına koyacak Aslan'da özel prim uygulamasının grup aşamasında da devam edeceği ve böylece oyuncuların motivasyonun üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu arada Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur rahatsızlığı nedeniyle takımla Norveç'e gidemedi. Timur'un kendisini iyi hissetmesi halinde bugün (çarşamba) Norveç'e uçacağı öğrenildi.Kadrosuna iyi bir defans oyuncusu almak isteyen Galatasaray'da Sergio Ramos ile görüşmeler hız kazandı. Hürriyet'in haberine göre, Menajerlerin tavsiyesi ile sarı kırmızılılarda üç hafta önce gündeme gelen İspanyol stoper o dönem imza parası ve bonuslarla birlikte sarı kırmızılılardan 15 milyon Euro istemişti. Rakamı astronomik bulan sarı kırmızılı yöneticiler ısrarlı bir tutum sergilememiş ve görüşmeleri o noktada kesmişti. Uzun süredir ismi Suudi Arabistan takımlarıyla anılan yıldız oyuncu oradan da beklediği teklifleri alamadı. Galatasaray bunun üzerine 1 hafta önce harekete geçip yeni teklifini sundu. Buna göre Galatasaray, Ramos için yıllık 5 milyon Euro garanti ücret teklif etti, imaj hakları ve imza parası için de görüşme yapabileceğini iletti. Futbolcunun isteklerinin ise bu süreçte Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle yıllık 8 milyon Euro bandına indiği öğrenildi. Ancak Ramos'un bu indirimi yapmasında en geçerli sebep ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alma ihtimali Öte yandan İspanyol basını, Ramos'un iki sezon için 15 milyon euro'ya yakın bir beklentisinin olduğunu öne sürdü. Galatasaray'ın ise 10 milyon euro ve bonuslar teklif ettiği kaydedildi. Taraflar arasında anlaşmanın çok uzak olmadığı ancak anlaşma için beklentilerin daraltılması gerektiği vurgulandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen yıldız oyuncu, eğer Aslan gruplara kalırsa fiyatta esneklik gösterebileceğini iletti. Molde karşısında Galatasaray'ın Norveç'ten iyi ve avantajlı skorla dönmesi Ramos'un, sarı kırmızılı takıma transfer ihtimalini artıracak. Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk olacak. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar... Türk takımlarıyla oynadığı dört Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Molde (2B 1M), tek galibiyetini Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek aldı (2015/16 Avrupa Ligi grup aşaması). Norveç takımlarına rakip olduğu dört Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Galatasaray (1G 1B), iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı (0-3 vs Rosenborg & 0-1 vs Tromsö). Evinde oynadığı son iki Avrupa kupası maçını gol yemeden kazanan Molde (2-0 vs Helsinki & 2-0 vs Klavsvik), kulüp tarihinde bu şekilde üst üste üç galibiyet almadı. Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçı kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini tekarlamak istiyor (Ağustos 2009 & Kasım 2008). Deplasmanda oynadığı son altı Avrupa kupası maçının beşinde gol yemeyen Galatasaray (2G 4B), daha önecki 45 dış saha karşılaşmasında ulaştığı gole kapama sayısını yakalamak istiyor (6). Avrupa kupalarında çıktığı son beş çift ayaklı eleme turunda da yoluna devam eden Molde, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Norveç temsilcisini iki maç sonunda elemeyi başaran son takım, 2021/22 Konferans Ligi ön eleme aşamasında Trabzonspor'du. Avrupa kupalarında çıktığı son iki çift ayaklı eleme turunda da yoluna devam etmeyi başaran Galatasaray, 2009/10'dan bu yana üst üste üç eşleşmeden galip ayrılamıyor. Martin Linnes, Molde'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mağlup ettiği Klavsvik karşısında attığı üç golün ikisinde pay sahibi oldu (1 gol & 1 asist). Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçta üç golde pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu (1 gol & 2 asist), Galatasaray'ın bu turnuvalarda attığı son 11 deplasman golünün yedisine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 3 asist). Galatasaray'ın başında görev yaptığı son üç Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılıların tarihinde bu turnuvalarda üst üste dört galibiyet alan ilk Türk teknik direktör olmak istiyor.