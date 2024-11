CANLI | Okan Buruk konuşuyor

ACUN ILICALI İLE TARTIŞMASI -



"Halı sahaya gidiyorsunuz, halı sahada da var. Futbolda, kazanma kaybetme olan her şeyde bu tür şeyler olacak. Bu da gayet normal."



"KORKULU RÜYALARIM OLDU"



"Altyapılarda da elit bir oyuncuyum. Sağ açıktım. 16-18 yaşlarında menisküs oldu. Korkulu rüyalarım oldu."



"BİZ KALİTELİ BİR TAKIMIZ"



"Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamamız gereken bir maç olduğunu düşündüm. Beşiktaş'a 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı, Sallai yok Mertens ile oynayayım dedim. Rakibin de dizilişine, oyun kurmasına bakınca 3-4-1-2'nin daha uygun olduğunu gördük."



"TAKIM BOYU KISALMAZSA ZORLANIYORUZ"



"Takım boyu kısalmazsa zorlanıyoruz. Ne kadar öne çıkarsak daha iyi oynuyoruz. Ülke olarak, Fenerbahçe'de bir dönem Pereira, Jesus oynuyordu, 3'lüye soğuk bakıyoruz. Valerien Ismael bazen öyle oynadı. Lucescu oynadı. Biz Barış ve Yunus ile oynayınca çok ofansif bir 3'lü oynuyoruz. Biraz orta saha oyuncuları merkezi tutuyor. Torreira ve Sara'nın koşu mesafesi artıyor biraz. Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluğumuz oldu. Çalıştık 3'lüye. Normalde bu çalışma şansımız çok olmuyor. Dinlendik ve çalışarak çıktık. Bu da sahada fark etti."



"GUARDIOLA'NIN TARZINI BEĞENİYORUM"



"Yaşanmış şeyler önemli ama o kadar şey değişiyor ki, 10 sene öneyle bugün arasında çok fark var. Her jenerasyon farklı oluyor. İşte 30 sene önce başka, 20, 10 sene önce başka, şimdi başka. Her şeye bir an önce adapte olmak gerekiyor. Birikimler, yaşananlar önemli ama hep farklı oyuncu geliyor. 20 farklı karakter geliyor. Onlarla ne yapacaksınız? Profesyonel mi, takımla birlikte mi, her şey farklı. Eskiden çok az yabancı vardı. Dünyada böyle farklı gelen hocalar var bana; Guardiola'nın tarzını beğeniyorum, hep bir şey icat ediyor. Şimdi tıkandı, 4 maçı kaybetti. Başlarken bir şey yapacak farklı."



"YAZARAK VERMEK DAHA DOĞRU OLUYOR"



"Oyuna giren oyuncuya söylüyorsun, unutuyor. Yazarak vermek daha doğru oluyor. Unutabiliyorlar. Süper Kupa maçında onu yaşadık. Zaha'ya onu söyledim. Sanki onu suçluyormuşum gibi oldu. Oyuncuya söylüyorsun içeri iletsin diye."



5-0'LIK BEŞİKTAŞ MAÇI



"Ağır bir sonuçtu. İyi mi? Kötü oldu benim için. Hazır olmadığımızı biliyordum, milli takımdan gelen oyuncular 1 hafta antrenman yaptı, maça çıktı. Şanssız da bir maçtı. İlk yarıda 1-0, hep biz atacakmışız gibi gitti maç. İkinci yarı 2. gol, 3. gol, kırmızı kart, dağıldık."



"HOCA KOVDURAN OYUNCU"



"Apoletin, bir yerde sana kredi verir. Devamı aslında oyuncunun sana güvenmesine, inanmasına gidiyor. Adil davranmak da önemli. Her zaman yüzde 100 adil olamazsın. Herkese yüzde 100 adil davranıyorum diyemezsin. Antrenman performansı kötü olan oyuncuyu oynatabilirsin, oyuncunun maç performansını bilirsin, maç oyuncusudur. Antrenmanda iyi olup maçta kötü olan vardır, hoca kovduran oyuncu derler."



MAURO ICARDI



"Bazı oyuncuları bazen dinlendirmen gerekir. Maçtan 2 gün önce Gomis'i idmana çıkartmazdık, dinlendirirdik. Maç pazarsa cuma son idmana çıkardı. Oraya her zaman çıkmazdı, dinlenmek isterdi. Yaşından ve kendini bilmesinden. Psikolojik yanı da var. Icardi mesela oraya girer ama şuta katılmazdı, oyun kurma bölümüne katılırdı. Çok sakatlıkla oynadı, hep sakat sakat oynadı. Fit haliyle gerçekten bizde çok az oynadı. Tam toparlıyor, bir yerden sakatlandı. Bir sakatlık, diğer sakatlığı getiriyor."



VICTOR OSIMHEN



"Sezon sonuna kadar Osimhen'in burada kalma niyeti var. Kendisi de kalmak istiyor, başta da aynı şeyi söylüyor. Orada bir madde var ama önemli değil, kalacağını söyledi. Ocak ayında transferle ilgili bir madde var. Bu madde, farklı şeyleri var. Önemli olan oyuncu. Karar veren oyuncu. O yüzden Osimhen burada kalacağını söylüyor. Gelirken de aynı şeyi söyledi. "



"INTERLİ YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜM"



"Milano'ya gittik. İzinlerimde oraya gidiyorum. 3 sene yaşadım. Oraya hakimim, yemesi içmesi... Gardi benim arkadaşım. Futbol konuşması yapmadık. Orada sadece oturduk, yemek yedik. 2 gün boyunca görüştük. Inter Kulübü'ne gittim, tesise değil de kulübe gittim. Yemek yedik. Benim dönemimde altyapıda olan, şimdi üst düzey yönetici olan biri var. Bizim oyuncuların hepsini biliyor. Oyuncuların hepsinin ismi geçti. Bu tür görüşmeler iyi oluyor."



"GERÇEKÇİ GELMEDİ İLK BAŞTA"



"Gardi bana Osimhen ile ilgili böyle böyle bir şey var dedi. Gerçekçi gelmedi ilk başta. Sonra bizim Adana Demirspor maçı vardı. Maçtan sonra havalimanında video görüşme yaptık. Transfer komitesiyle bunu değerlendirdik. Başkana götürdük. Başkanın onayını aldık. Ondan sonra transfer gerçekleşti."



ICARDI, OSIMHEN GELİRKEN NE DEDİ?



"Mertens ile iletişime geçtim. Icardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. İmkansız, çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, Icardi için böyle."