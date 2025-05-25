CANLI: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor.
19.40 | Galatasaray Futbol Takımı, Sarayburnu'ndan deniz yoluyla Yenikapı'ya geçiyor.
OSIMHEN AÇIKLAMASI
19:27 Dursun Özbek: "Büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor."
"AVRUPA'DA BAŞARI SÖZÜ VERİYORUM"
19:22 Dursun Özbek: "Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Yaşasın Galatasaray."
"ALIŞTIM ARTIK"
Barış Alper Yılmaz: "Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim."
Alvaro Morata: "Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için."
18.40 | Yenikapı'da Ebru Yaşar sahnede
OTOBÜSTE AÇIKLAMALAR
Abdülkerim Bardakcı: "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız."
Günay Güvenç: "Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum."
Yunus Akgün: "Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"
Berkan Kutlu: "Yunus'a katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tadını çıkartırız."
Mario Lemina: "I love Galatasaray!"
17.55 | Galatasaraylı futbolcular, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket etti.
17.37 | Galatasaray Takımı, Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
19.40 | Galatasaray Futbol Takımı, Sarayburnu'ndan deniz yoluyla Yenikapı'ya geçiyor.
OSIMHEN AÇIKLAMASI
19:27 Dursun Özbek: "Büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor."
"AVRUPA'DA BAŞARI SÖZÜ VERİYORUM"
19:22 Dursun Özbek: "Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Yaşasın Galatasaray."
19:20 Dursun Özbek: "İstanbul bir saray"19.15 | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da ayakta alkışlandı.
Galatasaray taraftarı: "Tek hakimi Galatasaray"
Galatasaray taraftarı: "Tek hakimi Galatasaray"
"ALIŞTIM ARTIK"
Barış Alper Yılmaz: "Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim."
Alvaro Morata: "Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için."
18.40 | Yenikapı'da Ebru Yaşar sahnede
OTOBÜSTE AÇIKLAMALAR
Abdülkerim Bardakcı: "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız."
Günay Güvenç: "Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum."
Yunus Akgün: "Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"
Berkan Kutlu: "Yunus'a katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tadını çıkartırız."
Mario Lemina: "I love Galatasaray!"
17.55 | Galatasaraylı futbolcular, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket etti.
17.37 | Galatasaray Takımı, Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
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