CANLI: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları

OSIMHEN AÇIKLAMASI



19:27 Dursun Özbek: "Büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor."

19:22 Dursun Özbek: "Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Yaşasın Galatasaray."

19:20 Dursun Özbek: "İstanbul bir saray"



Galatasaray taraftarı: "Tek hakimi Galatasaray"