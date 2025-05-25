CANLI: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları

25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-153'
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
0-054'
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-253'
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
0-153'
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
0-153'
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
21:45
25 Mayıs
Empoli-Verona
21:45
25 Mayıs
Lazio-Lecce
21:45
25 Mayıs
Torino-Roma
21:45
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
21:45
25 Mayıs
Venezia-Juventus
21:45
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
1-248'
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
1-145'
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
1-141'
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-145'
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
20:30
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-045'
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
0-045'
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
1-045'
25 Mayıs
Granada-Castellon
1-045'
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
0-145'
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-045'
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
1-145'
25 Mayıs
Elche-Malaga
0-045'
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-045'
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-145'
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-02'
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
22:00
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
22:00
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
00:30
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
25 Mayıs
Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

CANLI: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray, şampiyonluğunu İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda kutluyor.

calendar 25 Mayıs 2025 17:17 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 19:49
Haber: Sporx.com
CANLI: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları
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Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor. 



19.40 | Galatasaray Futbol Takımı, Sarayburnu'ndan deniz yoluyla Yenikapı'ya geçiyor.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

19:27 Dursun Özbek: "Büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor."

"AVRUPA'DA BAŞARI SÖZÜ VERİYORUM"

19:22 Dursun Özbek: "Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Yaşasın Galatasaray."

19:20 Dursun Özbek: "İstanbul bir saray"

Galatasaray taraftarı: "Tek hakimi Galatasaray"
19.15 | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da ayakta alkışlandı.

"ALIŞTIM ARTIK"

Barış Alper Yılmaz: "Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim."

Alvaro Morata: "Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için."

18.40 | Yenikapı'da Ebru Yaşar sahnede

OTOBÜSTE AÇIKLAMALAR

Abdülkerim Bardakcı: "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız."

Günay Güvenç: "Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum."

Yunus Akgün: "Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"

Berkan Kutlu: "Yunus'a katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tadını çıkartırız."

Mario Lemina: "I love Galatasaray!"

17.55 | Galatasaraylı futbolcular, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket etti.





17.37 | Galatasaray Takımı, Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.











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