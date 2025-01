CANLI| Erden Timur konuşuyor

"Kocaman büyük bir yapı değil. O yüzden klik dedim. İçinde olmadan, duyarak kanıksadığım bir şey. Demek ki bu yapı dediklerim doğru dedi. Bunca yıldır söylenen bir şeydi. Dönem dönem herkese fayda eden bir şey herhalde, sırf bir tarafa hizmet etse alırlar. Bu bir teoriydi. Bir şey içinde bir yapı varsa her tarafa hizmet eder ki uzun yıllar devam edebilsin. Benim bahsettiğim yapı, TFF'nin şunun bunun oluşturduğu yapı değil. Olası olarak hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren gerek atamalarda gerek kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum."



"Benim söylediğim yapı ile Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı açık açık anlatıyorum."



"YUSUF GÜNAY İLE ÇOK TARTIŞTIM AMA ÇOK DÜZGÜN BİR İNSAN"



"Yusuf Günay bizimle ilgili konularda tepki gösteriyor TFF'de demişsiniz."



-Erden Timur: "Çok açık. Bu doğru mu? Değil. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın TFF'de temsilcisinin olması doğru değil. Ancak böyle bir şey var. O temsilciler, kendi kulüpleriyle ilgili olanlara 10 kat daha duyarlı. Büyük kulüplerin temsilcilerini başkanvekili yapıyorlar herhalde. Ben samimi söyledim bu şekilde. Bunu 'aaaaaa' diye... 5'le 5'i topladık 10 eder dedim, 'nasıl 10 eder' diyorlar, 10 etmez mi! Biz mert şekilde söylemişiz, onlar da söylesin. Öyle bir lanse ediliyor ki... Bu doğru değil diyorum, TFF'de temsilci olmasını. Yusuf Bey'e gelecek olursak, çok tartışım, son derece düzgün bir insan. Gerçekleri açık açık konuşmak lazım, bu 20 yıldır böyle. 20 yıldır beş artı beş on ediyor, ben deyince... Her şeyin arkasında bir şey arayınca bir yere varamıyoruz."



ALİ KOÇ İLE OLAN İLİŞKİSİ



"Ali Koç ile ilişkinizi nasıl tarif edersiniz?"



-Erden Timur: "İlk baştaki 'Ne para harcadın be' kısmında, insanlar şey yapmak için söyledi dedi, ben de 'art niyetli söylem değil' dedim. Ben hep insanlara güvenerek başlıyorum. İyi insan dediklerimi insanlar hep sorgular. Tutturma yüzdem düşüktür. Ben hep çok iyi insan derim, yüzde 90 yanılırım. Şundan dolayı oldu aslında, maalesef bizim Galatasaray siyaseti de harıl harıl çalışır. Bizde yüzde 1 milyonu iftira olan dedikodular, bu sefer o taraftan... Erden'e vurmak çok kolay değildi, taraftar tepkisi falan. Buradan siyaset falan. Onların gerçek olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Kişisel olarak çok çaba gösterdim, futbol ortamının yumuşaması için. Bize öğretilen ne olursa olsun, kötülük de yapılsa doğru davran diye öğretildi. Ben tasavvufla ilgileniyorum, beceremediğim bir sürü tarafı oluyor ama beni en çok motive eden şey, biz de daha fazla gerersek millet birbirini öldürecek. Toplam 14 defa konuştum, 5-6'sı hakemle ilgili, geri kalan transfer, şu bu falan. Kendi pozisyonumda bulunan Galatasaray'da, 20-30 senedir en az konuşan kişiyim. 6-7'de 1 konuşmuşum."



"Geceleri yatarken Ali Koç'u düşünüyor musunuz? 'Gece yatarken beni düşün' demişti Ali Koç."



- Erden Timur: "Hayır. Icardi'yi düşünüyorum. Bazen Torreira. Düşünmüyorum tabii ki..."



"HAYALİM GALATASARAY BAŞKANLIĞI"

"Galatasaray ile ilgili bundan sonraki planınız nedir gelecekle ilgili?"



Erden Timur: "En büyük strateji, strateji yapmamaktır. Özüyle her şeye odaklanmaktır. Kim istemez. Oyuncularla birlikte olmayı, Okan hocayla birlikte olmayı çok özlüyorum."



"Galatasaray'da başkanlık hayaliniz var mı?"



Erden Timur: "Herkes ister. Kim istemez?"