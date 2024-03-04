Haber Tarihi: 04 Mart 2024 23:23 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 23:23

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişinin korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralandığını, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.38'de meydana gelen deprem yerin 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4,8 merkezini ise Balıkesir Gönen olarak verdi.

BURSA'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Nilüfer ilçesinde balkondan atlayan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun' dedi.
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