Haber Tarihi: 17 Ocak 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 12:00

Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?

İşte uzun süredir merakla beklenen, ünlü oyuncu, komedyen ve şarkıcı Ata Demirer'in yeni filminin konusu, oyuncuları ve nerede yayınlandığına ilişkin tüm detaylar..

Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?
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Ata Demirer'in oynadığı Bursa Bülbülü filmi Disney Plus'ta vizyona girdi. Ünlü oyuncu, komedyen ve şarkıcı Ata Demirer, yeni filmiyle yine milyonların beğenisini kazandı. Disney Plus'ta yayınlanan Bursa Bülbülü, kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Bursa Bülbülü'nün gündem olmasının ardından, filmi izlemeyenler Bursa Bülbülü filminin konusunu merak etmeye başladı. Bu haberde Bursa Bülbülü ile ilgili merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Senaristliği Ata Demirer'e ait olan Bursa Bülbülü filminde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılır. Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Taşkın'la tanışan Cengiz'in hayatı bir anda değişir. 




Cengiz, iyi bir çıkış yapmak için dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesini kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Cengiz bu amaç doğrultusunda ağabeyinden borç alır. Elbette bu süreç herkesin düşündüğü kadar kolay değildir. Kaset çıkarma süresince Cengiz'i, Taşkın'ı ve Taşkın'ın kardeşi Arzu'yu birbirinden şanssız olaylar bekler.



 BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Papuçcuoğlu

Melek Baykal 

Erkan Taşdöğen

Celil Nalçakan

Berkay Tulumbacı

Seda Türkmen

Bedir Bedir 

Toygan Avanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.

BURSA BÜLBÜLÜ NEREDE YAYINLANIYOR?

Bursa Bülbülü filmi Disnet Plus Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor. 

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