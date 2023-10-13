Haber Tarihi: 13 Ekim 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 10:42

Bugün kandil mi? 13 Ekim ne kandili? Yarın kandil mi 2023

2023 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından bir kez daha gündeme geldi. Çeşitli mecralarda kandil mesajlarıyla karşılaşan vatandaşlar, "Bugün kandil mi? 13 Ekim ne kandili? Yarın kandil mi 2023?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

Bugün kandil mi? 13 Ekim ne kandili? Yarın kandil mi 2023
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2023'ün ikinci kandili bugün idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, 13 Ekim ne kandili olduğuna yönelik araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle 2023 kandil tarihleri paylaşılmıştı.
BUGÜN NE KANDİLİ?

Diyanet takvim doğrultusunda bugün (13 Ekim) kandil değil.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

2023 Kandil Günleri

2023 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

26 Ocak PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAÇ KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

GERİYE KALAN KANDİL GÜNLERİ

Berat Kandili 6 Mart Pazartesi, Mevlid Kandili 27 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

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