Brighton'da Ferdi kararı!

Brighton, Premier Lig'de Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
Brighton'da sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosuna alındı. Milli futbolcu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fabian Hürzeler'in görev vermesi halinde karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ilk kez sahaya çıkabilir.
Brighton - Ipswich Town karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.
Brighton'da sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosuna alındı. Milli futbolcu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fabian Hürzeler'in görev vermesi halinde karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ilk kez sahaya çıkabilir.
Brighton - Ipswich Town karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.
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