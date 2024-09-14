Brighton'da Ferdi kararı!

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, Ipswich Town karşılaşmasına yedek kulübesinde başlıyor.

Haber; Sporx.com
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Brighton'da Ferdi kararı!
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14 Eylül 2024 15:58
Son güncelleme 14 Eylül 2024 16:00
Brighton, Premier Lig'de Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

Brighton'da sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosuna alındı. Milli futbolcu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fabian Hürzeler'in görev vermesi halinde karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ilk kez sahaya çıkabilir.

Brighton - Ipswich Town karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.

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