Boş tweet nasıl atılır? 2023'te telefondan boş tweet atmak

Yalnızca normal boşluk karakterleri içeren Tweetlere veya boş tweetlere Twitter'da izin verilmez. Boş bir tweet atmak için görünmez karakteri kullanabilirsiniz. Yalnızca normal boşluk karakterleri içeren veya boş tweetler oluşturmak için boş metin kullanmanız gerekir.Twitter'da boş bir tweet göndermek için bir mesaj göndermeniz veya görünmez bir Unicode karakter kullanmanız gerekir.Twitter, kullanıcılarının boş tweetler veya yalnızca normal boşluk karakterleri içeren tweetler göndermesine izin vermiyor.Boş bir tweet atmak için görünmez U+3164 HANGUL FILLER karakterini kullanabilirsiniz! Karakteri panonuza kopyalayan aşağıdaki "" düğmesini tıklayın, ardından Twitter'ın tweet düzenleyicisine yapıştırın ve "" düğmesine basın. Tamamlamak!