Bitcoin ETF onayı ne zaman? 2024 SEC Bitcoin ETF kararı

Bitcoin ETF onayı konusunda karar verecek kurum olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu (SEC) ise 13 başvurunun değerlendirmesi gibi büyük bir iş yüküyle karşı karşıya. Bazı yorumcular ise kararın, 10 Ocak tarihine kadar yetişemeyebileceği konusunda bazı endişelere sahip. Buna rağmen piyasanın çoğunluğu umutlu kalmaya devam ediyor.

FOX Business muhabiri Eleanor Terrett, olası bir erteleme kararını gündeme getiren isim. Terrett, onay konusundaki şüphelerini dile getirirken SEC'in geçmiş kararlar baz alındığında öngörülemez bir düzenleyici olduğunu söyledi, ancak bitcoin fiyatındaki son artış, piyasanın hâlâ iyimser olduğunu gösterdi.

Bazı uzmanlar ise Terrett'in yorumuna karşı SEC'in bugün onay verebileceği tahmininde bulundu. Muhabir ise SEC'in yoğun bir zaman çizelgesi olduğunu ve bunun bir örneğinin Ekim ayında onaylanan vadeli Ethereum ETF'leri olduğunu söyledi.

Bloomberg analistleri ise daha önceki açıklamalarında olası bir onayın daha önceki beklentilerle uyumlu olarak 8 - 10 Ocak tarihleri arasında gelebileceğini tahmin ediyor.

Kripto vadeli işlemlerinde Bitcoin long (alış) pozisyonlarını tutma maliyeti, kripto paranın 21 aylık zirve fiyatına ulaşmasıyla yükselişe geçti. Son verilere göre fonlama verileri, Asya işlem saatlerinde yıllık bazda %66'ya ulaşarak yeni bir rekor kaydetti.

Fonlama oranı, süresiz şekilde hareket eden vadeli işlemlerin ilgili kripto paranın spot fiyatını takip etmesi için kullanılır. Fonlama oranının pozitif olması, alım işlemlerinin satım işlemlerinden daha fazla olduğunu gösterir.

Son durumda rekor seviyelere yükselen fonlama oranları, kripto paraya yönelik talep artışının devam ettiğine yönelik önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Diğer yandan fonlama oranı yükseldikçe alım pozisyonları için risk de aynı şekilde yükselir. Herhangi bir olumsuz haber durumunda piyasada hızlı bir satış baskısı oluşursa alım pozisyonlarında ciddi miktarda tasfiyeler oluşabilir.

Bitcoin, günün ilk saatlerinde 45.000 dolar bandına adım attıktan sonra gün içinde en yüksek 45.800 dolar seviyesine kadar ulaştı. Ardından kısmi bir geri çekilme görülürken 45.200 dolarda destek bulan Bitcoin, ABD işlem saatlerine doğru yeniden 45.500 dolara doğru yönünü yukarı çevirmiş durumda.