Beşiktaş Malmö maçı canlı izle şifresiz TRT 1 izle | Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Malmö'yü konuk ediyor. Mücadeleyi yurtdışından takip etmek isteyen futbolseverler ise " Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş - Malmö maçı Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Portekiz, Romanya, Malta, Danimarka, Azerbaycan ve diğer birçok ülkeden canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılar, Malmö mücadelesini kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Malmö maçı canlı yayın bilgisi…BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI CANLI İZLE: ŞİFRESİZ TRT 1 İZLE Beşiktaş Malmö maçı TRT 1 canlı izle!
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş ile Malmö Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...CANLI, BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI TIKLAYIN
BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI CANLI, TIKLA
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon temsilcilerimizin karşılaşmaları şifresiz olarak ekranlara geliyor. Avrupa kupalarının yayıncı kuruluşu TRT olurken Beşiktaş - Malmö mücadelesi Türkiye'den sadece TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 18.30'da başlayacak. BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ RADYODA?
Beşiktaş ile Malmö arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. TIKLA, BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇINI CANLI DİNLE
BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HAKEMİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.BEŞİKTAŞ - MALMÖ: MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı. Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti. BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI İLK 11'LER Beşiktaş XI
: Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih. Malmö XI
: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim. Immobile sakat
Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek. Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Malmö ile 7. randevu
Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçını oynayacak Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü. Avrupa kupalarında Beşiktaş
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:
İsveç temsilcilerine karşı 11. müsabaka
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|126
|55
|25
|46
|199
|166
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|12
|7
|1
|4
|21
|19
|TOPLAM
|247
|93
|49
|105
|330
|376
Beşiktaş şu ana kadar sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, 6 kez Malmö'yle, 4 defa da Göteborg'la rakip oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. "Kara Kartal", Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Göteborg'a karşı oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.