Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 18:02 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 18:02

Beşiktaş Malmö maçı canlı izle şifresiz TRT 1 izle | Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Malmö maçı şifresiz ve ücretsiz TRT 1 canlı izle | Beşiktaş Malmö maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Malmö maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Beşiktaş Malmö maçı şifresiz izleme detayları

Beşiktaş Malmö maçı canlı izle şifresiz TRT 1 izle | Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Malmö'yü konuk ediyor. Mücadeleyi yurtdışından takip etmek isteyen futbolseverler ise " Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş - Malmö maçı Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Portekiz, Romanya, Malta, Danimarka, Azerbaycan ve diğer birçok ülkeden canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılar, Malmö mücadelesini kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Malmö maçı canlı yayın bilgisi…

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI CANLI İZLE: ŞİFRESİZ TRT 1 İZLE
Beşiktaş Malmö maçı TRT 1 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş ile Malmö Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

CANLI, BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI TIKLAYIN





BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI CANLI, TIKLA





BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon temsilcilerimizin karşılaşmaları şifresiz olarak ekranlara geliyor. Avrupa kupalarının yayıncı kuruluşu TRT olurken Beşiktaş - Malmö mücadelesi Türkiye'den sadece TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 18.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Malmö arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇINI CANLI DİNLE


BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ: MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı. Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih.



 

Malmö XI: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim.

Immobile sakat

Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek. Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

Malmö ile 7. randevu

Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçını oynayacak Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 126 55 25 46 199 166
Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19
TOPLAM 247 93 49 105 330 376
 

İsveç temsilcilerine karşı 11. müsabaka

Beşiktaş şu ana kadar sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, 6 kez Malmö'yle, 4 defa da Göteborg'la rakip oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. "Kara Kartal", Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Göteborg'a karşı oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

 

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