Haber Tarihi: 24 Haziran 2023 16:29 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 16:29

Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 2023 toplu taşıma, Marmaray, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 2023 toplu taşıma, Marmaray, metrobüs, İETT ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gündeme geldi. İslam dünyasında heyecanla beklenen Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Bayram tatili boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi yolları tercih edecek olan sürücüler, ücret tarifelerine odaklandı. Bayram tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda köprüler, otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 2023 toplu taşıma, Marmaray, metrobüs, İETT ücretsiz mi?
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi kaç gün ücretsiz? gibi konular Kurban Bayramı yaklaşırken öne çıkan başlıklardan oldu. Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı Resmi Gazete kararı ile açıklandı. Alınan karara göre Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

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