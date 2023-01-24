Bayern Münih - Köln maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'da 17. haftasında Bayern Münih evinde Köln'ü konuk edecek. Allianz Arena'da oynanacak müsabakayı hakem Tobias Stieler yönetecek. 9 maçtır yenilmeyen Bayern Münih evinde bu seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak. Köln ise bu zorlu deplasmandan puan almaya çalışacak. Peki Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları. BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Köln maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu SPOR 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI CANLI ANLATIM
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BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI İSTATİSTİKLERİ
Köln ile oynadığı son 16 Bundesliga maçının 15'ini kazanan Bayern Münih (1B), son dokuz karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.
Bundesliga tarihinde Bayern Münih deplasmanında en fazla galibiyet alan iki takımdan biri Köln (9; diğeri Dortmund). Ancak Köln, Şubat 2009'da 2-1 kazandığı ziyaretinden bu yana oynadığı 10 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (3B 7M).
Evinde oynadığı son dört maçını da 4+ gol atarak kazanan Bayern Münih, lig tarihinde bu şekilde beş karşılaşmalık seri yakalayan üçüncü takım olmak istiyor.
Bundesliga'daki son dört deplasman maçını kaybeden Köln, son üç karşılaşmada gol atamadı. Köln'ün lig tarihinde üst üste dört yenilgi aldığı tek süreç Ocak-Şubat 2002 arasındaydı.
Bundesliga'da çıktığı son yedi maçta dokuz gole katkı sağlayan Serge Gnabry'nin, Almanya kariyerinde filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Köln.
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