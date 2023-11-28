Barcelona Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Barcelona Porto Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Barcelona Porto ile karşı karşıya geliyor. Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona - Porto maçı canlı izleme detaylarıLuis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olmuştu.Porto ise evinde Antwerp'i 2-0 mağlup etmişti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)