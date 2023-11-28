Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 13:45 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 13:45

Barcelona Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Barcelona Porto Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

Barcelona - Porto maçı canlı izle şifresiz izle | Barcelona - Porto maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Porto ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Barcelona - Porto maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona Porto maçı canlı izleme detayları

Barcelona Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Barcelona Porto Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Barcelona Porto ile karşı karşıya geliyor. Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona - Porto maçı canlı izleme detayları
BARCELONA – PORTO MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

BARCELONA - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Luis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olmuştu.

Porto ise evinde Antwerp'i 2-0 mağlup etmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:


Bugün:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

Yarın:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

 

 
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