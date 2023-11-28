Barcelona Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Barcelona Porto Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Barcelona Porto ile karşı karşıya geliyor. Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona - Porto maçı canlı izleme detayları
BARCELONA – PORTO MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ BARCELONA - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?
Luis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. BARCELONA - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olmuştu.
Porto ise evinde Antwerp'i 2-0 mağlup etmişti. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün
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20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)
23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)
23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya) Yarın
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20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)