BAĞKUR EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT Bağkur primi düşecek mİ? Bağkur EYT 7200 güne düşecek mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

EYT Bağkur prim gün sayısı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Öte yandan EYT emekli maaşları Mart ayında işlemlerini tamamlayanlar için Nisan'da yatacak. Ayrıca Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. İşte, küçük esnafın gündeminde yer alan EYT Bağkur prim gün sayısı ile ilgili merak edilenler...EYT prim gün sayısı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere eski kanuna göre EYT'li Bağkur primi 5400 gündü. Fazladan Bağkur primi nedeniyle birçok Bağkurlu EYT'den faydalanamadı. Hal böyleyken Bagkurlu esnaflar prim borçlarının eşitlenmesini talep etti. Sabah'ın haberine göre Yasa teklifi için çalışmalar sürüyor.Bağkurlular için 9.000 prim günü şartı aranıyor. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından 9.000 prim günü ile emekli şartı aranan Bağ-Kur'lular için tıpkı SSK'lı çalışanlar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan tanınacak. Yani gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.EYT düzenlemesinin ardından Bağ-kur'lular için de yeni düzenlemeler yolda. Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda da çalışmaların yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda 7200 prim günü ile emekli olunacak.EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişinin emeklilik hayali gerçek oldu. EYT düzenlemesi kapsamında geçerli olan şartlara sahip olan kişiler, emeklilik için başvurularını mart ayı itibari ile yapmaya başladı. Bağ-kur'lular için de yeni bir sistem üzerinde çalışıldığın açıklanması, Bağ-kur'luların da emekli olabilmesine imkan sunacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha az prim ile erken emekli olabilmenin önünün açılmasına dair çalışmaların devam ettiğini ve 9 bin prim günü ile emeklilik şartı aranan Bağ-kur'lular için SSK'lılar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan sunulacağını ifade etti.Bağ-Kur tescil affı vergi paketi kapsamında yer almıyor. Şu an için gündemde prim günleri silinen Bağ-Kur'lulara ilişkin bir çalışma veya yapılandırma paketi bulunmuyor.Son olarak 2008, 2015,2018 ve 2021 yılında yapılan düzenleme ile birlikte Bağ-Kur'luların prim borçları silinmişti.EYT ile birlikte emekli olabilmek için BAĞ-KUR'lu vatandaşlar erkeklerde 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.Vergi affı borç yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi affı kapsamındaki borçlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.Vergi cezaları,Sigorta prim borçları,Köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları,Trafik para cezaları,Öğrenim ve katkı kredisi,İdari Para Cezaları2 bin liranın altındaki tüm vergi borçları (silindi)İşsizlik sigorta primi borçları,2 bin liranın üzerindeki borçlara yapılandırma imkanı,Topluluk sigorta primiGenel Sağlık Sigortası borçlarıSGK prim kesintisi borçlarıSGK destek primi borçlarıVergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası gib.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.