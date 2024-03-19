Aziz Yıldırım'dan Trabzon'daki olaylar için açıklama!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım'dan Trabzon'daki olaylar için açıklama!
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19 Mart 2024 07:42
Son güncelleme 19 Mart 2024 07:48
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu.

"MAÇ İPTAL EDİLMELİYDİ"

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi." dedi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım." sözlerini sarf etti.

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