İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Son 11 maçında 1 kez kazanabilen City, güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. Aston Villa karşısında nasıl bir mücadele vereceği merakla beklenen Pep Guardiola'nın öğrencileri, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Manchester City, oynadığı son 11 resmi maçın sekizinde sahadan mağlubiyetle ayrılırken kötü gidişata son vermek için sahaya çıkıyor. Aston Villa, mavi-beyazlıları konuk ettiği son mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Aston Villa - Manchester City karşılaşması 21 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.Manchester City, zirve yarışında Liverpool, Chelsea, Arsenal, Nottingham gibi takımların gerisin kaldı. 16 karşılaşmada 8 galibiyet alabilen mavi-beyazlılar 27 puanla 5. sırada.



Aston Villa ise 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 25 puan topladı. İngiliz ekibi 7. sırada bulunuyor.

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