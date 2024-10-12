Haber Tarihi: 12 Ekim 2024 13:12 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 13:12

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL ek sınav sonuç tarihi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları 12 Ekim itibariyle başladı. Sınav sürecinin başlamasıyla birlikte gözler, sonuç tarihine çevrildi. MEB AÖL ek sınav sonuç tarihini paylaştı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL ek sınav sonuç tarihi
Abone Ol
Açık Öğretim Liselerinde kayıtlı öğrencilerden 2024 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak mezun olamamış öğrenciler için Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12.10.2024-20.10.2024 tarihleri arasında ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.

Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler; 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ziya Erdal, Sivasspor taraftarını umutlandırdı! Sivasspor Ziya Erdal, Sivasspor taraftarını umutlandırdı!
Hakkarigücü'nden anlamlı hareket! Futbol Hakkarigücü'nden anlamlı hareket!
Galatasaray'dan stadına 11 metrelik Atatürk heykeli Galatasaray Galatasaray'dan stadına 11 metrelik Atatürk heykeli
Zalewski: 'Yalan yok, Galatasaray'ın teklifi çok iyiydi' Galatasaray Zalewski: "Yalan yok, Galatasaray'ın teklifi çok iyiydi"
Gözler Van Bronckhorst'un tercihinde Beşiktaş Gözler Van Bronckhorst'un tercihinde
Telegram kapanacak mı, kapandı mı, yasaklandı mı? Gündem Telegram kapanacak mı, kapandı mı, yasaklandı mı?
Fred'den sakatlık için 'özel' hamle Fenerbahçe Fred'den sakatlık için 'özel' hamle
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta yok! Trabzonspor Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta yok!
Trabzonspor'da hedef yeniden Orban! Trabzonspor Trabzonspor'da hedef yeniden Orban!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Manchester United'ta Altay Bayındır krizi!
2
Klopp'a tepki: "B.ktan"
3
Victor Osimhen'in menajeriyle yaptığı görüşme ortaya çıktı!
4
Camp Nou inşaatında kavga!
5
TFF'den yabancı VAR açıklaması!
6
Roland Sallai'den Galatasaray itirafı!
7
Montella'dan forvet yanıtı!

SON HABERLER

yukarı ok