Anadolu Efes Olympiakos maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Anadolu Efes-Olympiakos(Euroleague) maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? Anadolu Efes-Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

22 Aralık 2017 08:17
Anadolu Efes Olympiakos maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Anadolu Efes-Olympiakos, Euroleague'de 14. haftasında karşı karşıya gelecekler. Peki Anadolu Efes-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 14. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Olympiakos maçı naklen yayınlanacak.

22 Aralık Cuma günü saat 20.30'da oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Olympiakos maçı 22 Aralık Cuma günü saat 20.30'dan itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna iyi başlayamayan lacivert-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 13 maçın 3'ünü kazanabildi. Anadolu Efes, grupta averajla Valencia'nın ardından son sırada yer alıyor.

Olympiakos ise 10 galibiyetle lider CSKA Moskova'nın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile Olympiacos Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşılaşırken, A. Efes 17 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 34 karşılaşmada ise takımımız 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki takımına deplasmanda 86-68 mağlup olmuş, Olympiacos ise Rusya'nın CSKA Moskova takımını evinde 88-86 yenmişti. Euroleague'de 13. hafta sonunda Anadolu Efes üç galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 16. sırada, Olympiacos ise 10 galibiyet ve üç mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

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