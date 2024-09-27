Haber Tarihi: 27 Eylül 2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 15:00

Ali Koç istifa etti mi? Ali Koç istifa edecek mi?

Fenerbahçe taraftarları mağlubiyet sonrası Ülker Stadyumu önünde toplanarak Ali Koç'u ve takım yönetimini protesto etti. Taraflarlar 3-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası yönetimin istifa etmesi yönünde sloganlar attı. Peki, Ali Koç istifa mı etti? Ali Koç istifa edecek mi?

Ali Koç istifa etti mi? Ali Koç istifa edecek mi?
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Fenerbahçe-Galatasaray maçından yenilgiyle ayrılan sarı lacivertliler başarısızlığın faturasını Ali Koç ve yönetime çıkardı. Taraftarlar Ali Koç ve yönetimin hesap vermesini istedi.

 3-1 mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Maçın kaybedilmesi sonrası taraftarlar sosyal medyada Başkan Ali Koç'u hedef tahtasına koydu. Sosyal medya platformu X'te Ali Koç'un istifa etmesi için 440 binden fazla paylaşım yapıldı. Fenerbahçe taraftarının bu isyanından sonra Ali Koç'un nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı. Öte yandan Galatasaray taraftarları ise sosyal medyada "Bizi bırak Ali Koç" paylaşımlarıyla ezeli rakipleriyle dalga geçti."

GALATASARAY TARAFTARINDAN "GİTME" ÇAĞRISI

Fenerbahçe'de tarihi Galatasaray hezimeti sonrası Ali Koç'a istifa çağrısı geldi. Galatasaraylılar ise harekete geçti; "Sakın bizi bırakma" paylaşımları yaptı.
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