Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 15:08

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI 2023

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. İşte AKP Milletvekili adayları listesi

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI 2023
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AKP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. AKP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. AKP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, AKP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan AK Parti aday adayları listesi
AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, temayül yoklaması tamamlandı, mülakatlar başladı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlar, 1 Nisan'a kadar devam edecek.

AK Parti'ye aday adaylığı için başvuru yapan 6 bin 25 milletvekili aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmeleri aşamasına geldi.
Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyon çalışmalarına başladı.

Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5'er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI 2023  

İşte AKP'nin il il milletvekili aday listesi:  

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay



Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.

Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-

İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.

Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.

Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra

Mahmut özer - Ordu 1

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

KADIN SAYISINDA ARTIŞ

AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR

AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKANDI

CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.

Milletvekili adayları şöyle:

Antalya

  1. Sururi Corabatur
  2. Cavit Arı
  3. Aliye Coşar
  4. Mustafa Erdem 
  5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
  6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
  7. Murat Özçelik 
  8. Ercüment Taşdemir
  9. Nilüfer Defeci
  10. Vahap Tuncer
  11. Sibel Gezen
  12. Ramiz Atakan
  13. Emrah Yurtlak
  14. Zehra Milli 
  15. Hatice Kübra Turan
  16. Müge Gezginci Uysal
  17. Mehmet Gök

Ankara

*1'inci bölge

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

*Ankara 2'inci bölge

1. Murat Emir

Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)

İstanbul

*İstanbul 1'inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

*İstanbul 2'inci Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

*İstanbul 3'üncü Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

Adana

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

İzmir

*İzmir 1'inci Bölge

  1. Yüksel Taşkın
  2. Ahmet Tuncay Özkan
  3. Sevda ERdan Kılıç
  4. Murat Bakan
  5. Ednan Arslan
  6. Seda Kaya (DEVA)
  7. Haydar Altıntaş (DP)
  8. Devrim Barış Çelik
  9. Sefer İpekli
  10. Güldem Atabay
  11. Şahbal Aras
  12. Fulya Akçay
  13. Mehmet Şahin Fırat
  14. Birgül Değirmenci
*İzmir 2'inci Bölge

  1. Gökçe Gökçen
  2. Rıfat Nalbantoğlu
  3. Rahmi Aşkın Türeli
  4. Mahir Polat
  5. Salih Uzun (DP)
  6. Deniz Yücel
  7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
  8. Hüseyin Sezer
  9. Esin Doğan Metin
  10. Altan İnanç
  11. Emine Helin İnan Kınay
  12. Ayten Gülsever
  13. Nurşen Balcı
  14. Burak Kotan

Mersin

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

Ordu

1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- Ahmet Tokluoğlu
4- Cengiz Okur
5- Nilgün Yılmaz

Şanlıurfa

1.Mahmut Tanal

2.Müslüm Cengizhan Akalın

3.Ahmet Tüysüz (DEVA)

4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5.İbrahim Direk

6.Süleyman Gök

7.Ali Fethi Gürler

8.Abdullah Direk

9.Müslüm Şikak

10.Adnan Tüysüz

11.Abdulkadir Çetin

Malatya

1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay

Tekirdağ

1. Faik Öztrak 

2. İlhami Özcan AYGUN, 

3. Cem Avşar(Deva)

4. Nurten Yontar, 

5. Mustafa Ülkem Uruk, 

6. İsmail Doğaroğlu,

7. Sema Kırkoyunkinet,  , 

8. İsmail Çelebi

Kırklareli

1 .Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

Kayseri

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

Samsun

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman (Saadet)

3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

Hatay

Hatay'da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP'nin adayları arasında yer almadı.

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

Van

1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek

Karabük

1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ

Gaziantep

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA)

4. Reis Reisoğlu 

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk 

14. Vicdan Aktaş

Güncellenecek…



 
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