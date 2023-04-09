AKP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. AKP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. AKP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, AKP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan AK Parti aday adayları listesi
AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, temayül yoklaması tamamlandı, mülakatlar başladı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlar, 1 Nisan'a kadar devam edecek.
AK Parti'ye aday adaylığı için başvuru yapan 6 bin 25 milletvekili aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmeleri aşamasına geldi.
Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyon çalışmalarına başladı.
Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5'er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI 2023
İşte AKP'nin il il milletvekili aday listesi:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra
Mahmut özer - Ordu 1
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra KADIN SAYISINDA ARTIŞ
AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi. EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu. 3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR
AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin. CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKANDI
CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.
Milletvekili adayları şöyle:
Antalya
- Sururi Corabatur
- Cavit Arı
- Aliye Coşar
- Mustafa Erdem
- Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
- Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
- Murat Özçelik
- Ercüment Taşdemir
- Nilüfer Defeci
- Vahap Tuncer
- Sibel Gezen
- Ramiz Atakan
- Emrah Yurtlak
- Zehra Milli
- Hatice Kübra Turan
- Müge Gezginci Uysal
- Mehmet Gök
Ankara
*1'inci bölge
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
*Ankara 2'inci bölge
1. Murat Emir
Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)
İstanbul
*İstanbul 1'inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
*İstanbul 2'inci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
*İstanbul 3'üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
Adana
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
İzmir *İzmir 1'inci Bölge
*İzmir 2'inci Bölge
- Yüksel Taşkın
- Ahmet Tuncay Özkan
- Sevda ERdan Kılıç
- Murat Bakan
- Ednan Arslan
- Seda Kaya (DEVA)
- Haydar Altıntaş (DP)
- Devrim Barış Çelik
- Sefer İpekli
- Güldem Atabay
- Şahbal Aras
- Fulya Akçay
- Mehmet Şahin Fırat
- Birgül Değirmenci
- Gökçe Gökçen
- Rıfat Nalbantoğlu
- Rahmi Aşkın Türeli
- Mahir Polat
- Salih Uzun (DP)
- Deniz Yücel
- Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
- Hüseyin Sezer
- Esin Doğan Metin
- Altan İnanç
- Emine Helin İnan Kınay
- Ayten Gülsever
- Nurşen Balcı
- Burak Kotan
Mersin
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
Ordu
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- Ahmet Tokluoğlu
4- Cengiz Okur
5- Nilgün Yılmaz
Şanlıurfa
1.Mahmut Tanal
2.Müslüm Cengizhan Akalın
3.Ahmet Tüysüz (DEVA)
4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5.İbrahim Direk
6.Süleyman Gök
7.Ali Fethi Gürler
8.Abdullah Direk
9.Müslüm Şikak
10.Adnan Tüysüz
11.Abdulkadir Çetin
Malatya
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
Tekirdağ
1. Faik Öztrak
2. İlhami Özcan AYGUN,
3. Cem Avşar(Deva)
4. Nurten Yontar,
5. Mustafa Ülkem Uruk,
6. İsmail Doğaroğlu,
7. Sema Kırkoyunkinet, ,
8. İsmail Çelebi
Kırklareli
1 .Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
Kayseri
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
Samsun
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman (Saadet)
3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
Hatay
Hatay'da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP'nin adayları arasında yer almadı.
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
Van
1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek
Karabük
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
Gaziantep
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş Güncellenecek… …